На Кировскую область обрушился градовый шторм

В Кирове продолжает бушевать непогода. Вчера, 5 июня, на город вновь обрушились грозы и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Если днем жители порадовались солнечной и теплой погоде, то уже вечером кировчане услышали раскатистые звуки грома. Около 20.00 в городе снова хлынул дождь, и горожанам снова пришлось добираться до дома по затопленным улицам.

Жители села Яхреньга сфотографировали шкваловый ворот, надвигающийся на Кировскую область. Фото: vk.com/meteokirov, Сергей КОКОВИН

Однако, как выяснилось позднее, кировчанам еще повезло. В среду вечером сразу в нескольких районах Кировской области прошел градовый шторм. Крупный град диаметром до трех сантиметров выпал в районе санатория «Вятские Увалы», Бахте, Лянгасово, поселке Цепели, в районе реки Великой в сторону Котельнича и Куменах.

Градины выпали диаметром до трех сантиметров. Фото: vk.com/meteokirov, Алексей БУКОВСКИЙ

В группе «Любительская метеорология» в Кирове» отметили, что такой крупный град относится к опасным явлениям погоды. У многих жителей пострадал будущий урожай.

Град повредил садовые культуры. Фото: vk.com/meteokirov, instagram.com/mashashabalina/

Сегодня, 6 июня, по прогнозам Gismeteo.ru, кировчанам стоит снова приготовиться к непогоде. В Кирове ожидается гроза, дождь и ветер с порывами до 14 м/с.

Напомним, что в последние дни мая после сильной грозы в Лузе погибла 14-летняя девочка. Она взялась за оборванный провод, чтобы убрать его с дороги. От удара током подросток погибла на месте. В Подосиновском районе из-за шквалистого ветра десятки деревьев повалило на местном кладбище.