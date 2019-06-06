2019-06-06T14:27:03+03:00
Происшествия

На Кировскую область обрушился градовый шторм

Опасное природное явление повредило садовые культуры
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
В Кирово-Чепецком районе прошел градовый шторм. Фото: vk.com/meteokirov, instagram.com/mashashabalina/В Кирово-Чепецком районе прошел градовый шторм. Фото: vk.com/meteokirov, instagram.com/mashashabalina/
Изменить размер текста:

В Кирове продолжает бушевать непогода. Вчера, 5 июня, на город вновь обрушились грозы и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Если днем жители порадовались солнечной и теплой погоде, то уже вечером кировчане услышали раскатистые звуки грома. Около 20.00 в городе снова хлынул дождь, и горожанам снова пришлось добираться до дома по затопленным улицам.

Жители села Яхреньга сфотографировали шкваловый ворот, надвигающийся на Кировскую область. Фото: vk.com/meteokirov, Сергей КОКОВИН

Жители села Яхреньга сфотографировали шкваловый ворот, надвигающийся на Кировскую область. Фото: vk.com/meteokirov, Сергей КОКОВИН

Однако, как выяснилось позднее, кировчанам еще повезло. В среду вечером сразу в нескольких районах Кировской области прошел градовый шторм. Крупный град диаметром до трех сантиметров выпал в районе санатория «Вятские Увалы», Бахте, Лянгасово, поселке Цепели, в районе реки Великой в сторону Котельнича и Куменах.

Градины выпали диаметром до трех сантиметров. Фото: vk.com/meteokirov, Алексей БУКОВСКИЙ

Градины выпали диаметром до трех сантиметров. Фото: vk.com/meteokirov, Алексей БУКОВСКИЙ

В группе «Любительская метеорология» в Кирове» отметили, что такой крупный град относится к опасным явлениям погоды. У многих жителей пострадал будущий урожай.

Град повредил садовые культуры. Фото: vk.com/meteokirov, instagram.com/mashashabalina/

Град повредил садовые культуры. Фото: vk.com/meteokirov, instagram.com/mashashabalina/

Сегодня, 6 июня, по прогнозам Gismeteo.ru, кировчанам стоит снова приготовиться к непогоде. В Кирове ожидается гроза, дождь и ветер с порывами до 14 м/с.

Напомним, что в последние дни мая после сильной грозы в Лузе погибла 14-летняя девочка. Она взялась за оборванный провод, чтобы убрать его с дороги. От удара током подросток погибла на месте. В Подосиновском районе из-за шквалистого ветра десятки деревьев повалило на местном кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Термометры зашкаливают, а моржи бегут в прорубь: как Сибирь переживает морозы за минус 40
В Сибири стоят экстремальные температуры, но это не повод унывать. Народ развлекается, фотографируя градусники, а любители холодного плавания записали обращение к читателям «КП» [видео]
Новости 24
Хотите похудеть - пейте!
53-летний кировчанин украл шины на три миллиона
Из Кирова начали ездить дополнительные поезда к морю
Роспотребнадзор: почему кировчанам нельзя купаться в фонтанах
Службы для католиков в Александровском костеле разрешат по воскресеньям
За третий день шествия Великорецкого крестного хода 60 человек эвакуировали
В Кирове студентка на «Ладе» врезалась в иномарку: двое пострадавших
Пропал подросток: в Вахрушах вторые сутки ищут 16-летнюю Настю
В Фаленском районе администрация выделила сироте квартиру с незаконной перепланировкой
Кировчан укусили 92 энцефалитных и 2340 боррелиозных клеща
Две семьи в Фаленском районе «забыли» потратить материнский капитал на детей
«Ростелеком», «МегаФон» и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G
Юго-запад остается без горячей воды до 3 августа
Елена Ковалева обсудила с жителями Кирова проблемы благоустройства
Пьяная кировчанка на иномарке протаранила четыре автомобиля на парковке