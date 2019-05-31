2019-05-31T14:07:15+03:00
Происшествия

Последствия грозы в Кировской области: смерть подростка, обрыв ЛЭП и град размером с пятирублевку

Жители региона делятся фотографиями прошедшего ненастья
Евгений ДЕМИХОВ
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Буквально за десять минут небо затянуло тучами. Фото: Егор БУЛЫЧЕВБуквально за десять минут небо затянуло тучами. Фото: Егор БУЛЫЧЕВ
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Синоптики уже давно предсказывали грозу в Кирове. И вот она пришла. Некоторые кировчане пишут в соцсетях, что даже не ощутили ее прохождения: «Погромыхало, легкий теплый дождик был, и все».

«СРУБИЛО» ДЕРЕВЬЯ

В Кировской области прошла сильная гроза.Видео: Надежда Лялина! другой источник

Но другие жители региона и областной столицы все же ощутили более серьезные последствия прошедшей грозы.

Так, в Кирове на улице Шорина сильным ветром снесло дерево. Говорят, порывы были аж до 23 м/с.

Деревья повалило на линии электропередач - провода не выдержали. Фото: Андрей КОШКИН

Деревья повалило на линии электропередач - провода не выдержали. Фото: Андрей КОШКИН

Аналогичная ситуация произошла и в Котельниче.

Порывы ветра буквально срубили деревья. Упавшие ветки и стволы перегородили проезд по дороге. Фото: Константин ОГОРОДОВ

Порывы ветра буквально срубили деревья. Упавшие ветки и стволы перегородили проезд по дороге. Фото: Константин ОГОРОДОВ

А вот в Даровском молния попала прямо в дерево. Оно пострадало несильно.

От удара у дерева отщепило часть коры. Фото: Светлана РЕНЖИНА

От удара у дерева отщепило часть коры. Фото: Светлана РЕНЖИНА

В селе Бисерово Афанасьевского района с неба сыпались ледышки. Некоторые градины достигали в диаметре размеров пятирублевых монет.

Жители населенного пункта удивились таким осадкам. Фото: Сергей ВАРАНКИН

Жители населенного пункта удивились таким осадкам. Фото: Сергей ВАРАНКИН

ПОГИБШИЙ РЕБЕНОК

В Лузе 14-летнюю девушку убило ударом тока. Она шла по улице вечером. Дорогу ей преграждало дерево и ЛЭП, которые оборвало веткой.

Девушка взялась за провод, чтобы убрать его с дороги. В СУ СКР по Кировской области сообщили, что подросток погиб на месте. Сейчас проводится расследование и проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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