Последствия грозы в Кировской области: смерть подростка, обрыв ЛЭП и град размером с пятирублевку
Синоптики уже давно предсказывали грозу в Кирове. И вот она пришла. Некоторые кировчане пишут в соцсетях, что даже не ощутили ее прохождения: «Погромыхало, легкий теплый дождик был, и все».
«СРУБИЛО» ДЕРЕВЬЯ
В Кировской области прошла сильная гроза.Видео: Надежда Лялина! другой источник
Но другие жители региона и областной столицы все же ощутили более серьезные последствия прошедшей грозы.
Так, в Кирове на улице Шорина сильным ветром снесло дерево. Говорят, порывы были аж до 23 м/с.
Деревья повалило на линии электропередач - провода не выдержали. Фото: Андрей КОШКИН
Аналогичная ситуация произошла и в Котельниче.
Порывы ветра буквально срубили деревья. Упавшие ветки и стволы перегородили проезд по дороге. Фото: Константин ОГОРОДОВ
А вот в Даровском молния попала прямо в дерево. Оно пострадало несильно.
От удара у дерева отщепило часть коры. Фото: Светлана РЕНЖИНА
В селе Бисерово Афанасьевского района с неба сыпались ледышки. Некоторые градины достигали в диаметре размеров пятирублевых монет.
Жители населенного пункта удивились таким осадкам. Фото: Сергей ВАРАНКИН
ПОГИБШИЙ РЕБЕНОК
В Лузе 14-летнюю девушку убило ударом тока. Она шла по улице вечером. Дорогу ей преграждало дерево и ЛЭП, которые оборвало веткой.
Девушка взялась за провод, чтобы убрать его с дороги. В СУ СКР по Кировской области сообщили, что подросток погиб на месте. Сейчас проводится расследование и проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU