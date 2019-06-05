2019-06-05T14:52:35+03:00
Общество

На кладбище в Подосиновском районе из-за грозы десятки деревьев повалило на могилы

Они повредили оградки и надгробия
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Люди жалуются, что по некоторым дорожкам там даже не пройти. Фото: youtube.comЛюди жалуются, что по некоторым дорожкам там даже не пройти. Фото: youtube.com
Изменить размер текста:

Ненастье обрушилось на деревню Демьяново 30 мая. Сильная гроза и шквалистый ветер на местном кладбище устроили настоящий коллапс.

- Ураган повалил старые сосны, - пишут в группе «Жесть Подосиновского района». - Люди жалуются, что даже не могут пройти там по дорожкам. Из-за инцидента пострадали оградки и надгробные плиты. Одинокая старушка сидела и плакала около поломанного памятника своего мужа.

Жители обнаружили разрушения 4 июня, когда пришли на кладбище. Теперь они волнуются, что никто не будет убирать эти завалы.

В комментариях местная жительница пишет, что администрация обещала разобраться с проблемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тротуары в центре города выложат брусчаткой
Бухгалтера из Лузы могут отправить в колонию за два миллиона рублей, украденных у начальницы
В спортивном фестивале «Улыбка» в Кирове приняли участие более 300 детей-инвалидов
Великорецкий крестный ход: четверо детей отстали от родителей
«Фигурята, вперед»: кировские фигуристы прошли в финал шоу «Ледниковый период. Дети»
За 4 месяца 2019 года Кировэнерго отремонтировал 745 км линий электропередачи
В Санчурском районе двое погибли в ДТП: водитель-бесправник съехал в кювет
19 кировских общественных организаций получили президентские гранты
Усиление руководящего состава: в Минздраве рассказали про кадровые перестановки в больницах
«Решит проблему многочасовых пробок»: через два года в Нововятске начнут строить автотоннель
Жители пяти поселков Верхнекамского района не будут платить за мусор
В Омутнинске пропал 10-летний мальчик
Елена Ковалева проверила, как подрядчики устраняют дефекты после ремонта дворов
В День города по улицам Кирова поедет «Театральный троллейбус»