На кладбище в Подосиновском районе из-за грозы десятки деревьев повалило на могилы

СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-05T14:52:35+03:00

Люди жалуются, что по некоторым дорожкам там даже не пройти. Фото: youtube.com

Они повредили оградки и надгробия

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Ненастье обрушилось на деревню Демьяново 30 мая. Сильная гроза и шквалистый ветер на местном кладбище устроили настоящий коллапс.

- Ураган повалил старые сосны, - пишут в группе «Жесть Подосиновского района». - Люди жалуются, что даже не могут пройти там по дорожкам. Из-за инцидента пострадали оградки и надгробные плиты. Одинокая старушка сидела и плакала около поломанного памятника своего мужа.

Жители обнаружили разрушения 4 июня, когда пришли на кладбище. Теперь они волнуются, что никто не будет убирать эти завалы.

В комментариях местная жительница пишет, что администрация обещала разобраться с проблемой.

ИСТОЧНИК KP.RU