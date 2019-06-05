На кладбище в Подосиновском районе из-за грозы десятки деревьев повалило на могилы
Они повредили оградки и надгробия
Люди жалуются, что по некоторым дорожкам там даже не пройти. Фото: youtube.com
Изменить размер текста:
Ненастье обрушилось на деревню Демьяново 30 мая. Сильная гроза и шквалистый ветер на местном кладбище устроили настоящий коллапс.
- Ураган повалил старые сосны, - пишут в группе «Жесть Подосиновского района». - Люди жалуются, что даже не могут пройти там по дорожкам. Из-за инцидента пострадали оградки и надгробные плиты. Одинокая старушка сидела и плакала около поломанного памятника своего мужа.
Жители обнаружили разрушения 4 июня, когда пришли на кладбище. Теперь они волнуются, что никто не будет убирать эти завалы.
В комментариях местная жительница пишет, что администрация обещала разобраться с проблемой.
ИСТОЧНИК KP.RU