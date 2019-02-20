В Кирове столкнулись скорая и четыре «легковушки»: есть пострадавшие

Сегодня в Кирове водитель скорой помощи спровоцировал массовое ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/693045" frameborder="0"></iframe> Авария с участием скорой помощи.Видео: «Место происшествия» vk.com/kirovmp

Все случилось в 12.35 часов на перекрестке улиц Московской и Производственной. ГАЗ, перевозивший медиков, вылетел на перекресток на красный сигнал светофора. Навстречу ехала «Лада Веста» - водитель не успел уйти от столкновения со скорой.

«Ладу» от удара занесло на «Рено Сандеро», затем - на «Рено Дастер», - рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Машину скорой помощи по инерции протащило по перекрестку, она врезалась в припаркованную «Хонду».

Видеозапись аварии опубликована в сообществе «Место происшествия».

После столкновения обе машины занесло на встречные авто. Фото: Дмитрий ЗЕМЦОВ vk.com/kirovdps

В аварии пострадала девушка, сидевшая за рулем «Рено Сандеро». К счастью, она отделалась лишь легкими ушибами и ссадинами, ее не пришлось везти в больницу.

В ГУ МЧС России по Кировской области «Комсомолке» сообщили, что на место аварии выезжал один расчет спасателей.

Официальных данных о пострадавших пока нет.

Напомним, утром на перекрестке улиц Ленина и Розы Люксембург в аварию попал еще один экипаж скорой помощи. Машина была сильно помята, однако никто из участников ДТП травм не получил.

Еще одна проблема в работе скорой помощи в Кирове - неочищенные от снега дворы жилых домов. Машины медиков неоднократно буксовали и не могли ни добраться до пациентов, ни выехать обратно в больницу. Одно из таких ЧП едва не закончилось трагедией - помощь медиков требовалась маленькой девочке с отеком Квинке. К счастью, в итоге ребенок не пострадал.