2019-02-20T14:14:54+03:00
Происшествия

В Кирове две машины скорой помощи попали в ДТП

Записи с мест аварий опубликованы в соцсетях
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
В одной из аварий пострадало сразу несколько машин. Фото: Дмитрий ЗЕМЦОВ vk.com/kirovdpsВ одной из аварий пострадало сразу несколько машин. Фото: Дмитрий ЗЕМЦОВ vk.com/kirovdps
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 февраля, два экипажа скорой помощи попали в ДТП. Первая авария случилась на перекрестке улиц Ленина и Розы Люксембург. Видеозапись с места ДТП опубликована в сообществе «Злой кировчанин», ее автор предпочел остаться анонимным. Передняя часть автомобиля была разбита при столкновении.

Экипаж скорой попал в аварию.Видео: «Злой кировчанин» vk.com/zlo43

- Друзья, будьте внимательны на дорогах! - прокомментировал видеозапись ее автор. - Очень печально, когда так получается. Ведь кто-то ждал!

Авария с участием скорой помощи.Видео: «Место происшествия» vk.com/kirovmp

Позднее еще один экипаж скорой помощи попал в аварию на перекрестке улиц Московской и Производственной. Снимки с места ДТП опубликованы в сообществе «МДПС Киров», а видеозапись - в группе «Место происшествия». Очевидцы рассказали, что на перекрестке столкнулись сразу несколько машин.

Есть ли пострадавшие в этих авариях, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чепецке поймали двоих гаражных воров
Будущие журналисты из ВятГУ знакомятся с культурным наследием родного края
Мошенник под видом родственницы «развел» кировчанку на 25 тысяч рублей
В Кирове экс-уголовника осудили за попытку ограбить магазин с игрушечным пистолетом
19-летний парень поджег дом в Кировской области: три человека погибли
В ВятГУ пройдет семинар, посвященный стратегиям развития городов
У здания автовокзала в Кирове собрались 8 пожарных расчетов
Конец февраля будет с морозами и метелями
Спортзал в одной из школ Кировской области закрыли из-за холода
Следком хочет помочь переселиться жителям Нового Сергеева из непригодных для жилья домов
33 работника фирмы в Уржумском районе получали зарплаты ниже минималки
Виновник ДТП заплатит 148 тысяч рублей за восстановление лица пассажирке
В Кирове задержали машину с лошадьми, которых незаконно перевозили из Коми в Чувашию
В 2019 году на Красноармейской планируют построить ясли
Пожар на Большева: спасатели эвакуировали хозяина квартиры
В Слободском задержали женщину с пакетиком наркотика за щекой
Семнадцатилетний подросток не возвращается домой третьи сутки