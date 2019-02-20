В Кирове две машины скорой помощи попали в ДТП

СЕГОДНЯ 14:14 2019-02-20T14:14:54+03:00

В одной из аварий пострадало сразу несколько машин. Фото: Дмитрий ЗЕМЦОВ vk.com/kirovdps

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Сегодня, 20 февраля, два экипажа скорой помощи попали в ДТП. Первая авария случилась на перекрестке улиц Ленина и Розы Люксембург. Видеозапись с места ДТП опубликована в сообществе «Злой кировчанин», ее автор предпочел остаться анонимным. Передняя часть автомобиля была разбита при столкновении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/693042" frameborder="0"></iframe> Экипаж скорой попал в аварию.Видео: «Злой кировчанин» vk.com/zlo43

- Друзья, будьте внимательны на дорогах! - прокомментировал видеозапись ее автор. - Очень печально, когда так получается. Ведь кто-то ждал!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/693045" frameborder="0"></iframe> Авария с участием скорой помощи.Видео: «Место происшествия» vk.com/kirovmp

Позднее еще один экипаж скорой помощи попал в аварию на перекрестке улиц Московской и Производственной. Снимки с места ДТП опубликованы в сообществе «МДПС Киров», а видеозапись - в группе «Место происшествия». Очевидцы рассказали, что на перекрестке столкнулись сразу несколько машин.

Есть ли пострадавшие в этих авариях, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU