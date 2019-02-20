В Кирове две машины скорой помощи попали в ДТП
Сегодня, 20 февраля, два экипажа скорой помощи попали в ДТП. Первая авария случилась на перекрестке улиц Ленина и Розы Люксембург. Видеозапись с места ДТП опубликована в сообществе «Злой кировчанин», ее автор предпочел остаться анонимным. Передняя часть автомобиля была разбита при столкновении.
Экипаж скорой попал в аварию.Видео: «Злой кировчанин» vk.com/zlo43
- Друзья, будьте внимательны на дорогах! - прокомментировал видеозапись ее автор. - Очень печально, когда так получается. Ведь кто-то ждал!
Авария с участием скорой помощи.Видео: «Место происшествия» vk.com/kirovmp
Позднее еще один экипаж скорой помощи попал в аварию на перекрестке улиц Московской и Производственной. Снимки с места ДТП опубликованы в сообществе «МДПС Киров», а видеозапись - в группе «Место происшествия». Очевидцы рассказали, что на перекрестке столкнулись сразу несколько машин.
Есть ли пострадавшие в этих авариях, пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU