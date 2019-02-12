В Кирове скорая с больным ребенком забуксовала в снежной «каше»

12 Февр. 11:31 2019-02-12T13:03:50+03:00

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В воскресенье, 10 февраля 2019 года, у девочки поднялась температура, она начала задыхаться. В скорую позвонили около десяти вечера. Медики приехали быстро. Ребенка перенесли в машину. И уже начали выезжать, как застряли в снежной «каше» во дворе.

- Мамы знают, что такое отек Квинке. Из-за него человек может задохнуться, - рассказывает мама девочки Евгения Кропанева. - Выехали кое-как. Думали, что нужно вызывать вторую машину, потому что помощь нужна была срочная.

Сейчас с ребенком все в порядке. Мама девочки возмущена плохой уборкой двора. Она позвонила в УК «Промус», ответственную за дом на улице Профсоюзной, 46. Сотрудники убедили ее, что снег уберут. Однако на следующий день ситуация не изменилась. Евгения не собирается сдаваться. Она будет собирать подписи жильцов и сотрудников скорой, чтобы отправить жалобу в прокуратуру.

Аналогичная ситуация произошла на улице Дерендяева, 14. Там машину скорой медикам пришлось буквально откапывать: авто застряло в снегу, который никто не убирает. Пользователь выложил в группу «Злой кировчанин» видео, на котором водитель разгребает лопатой «кашу». Аноним рассказал, что такие снежные заторы есть и в других дворах: например, на Октябрьском проспекте, улицах Пятницкой и Труда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/691322" frameborder="0"></iframe> «Cкорая» с больным ребенком забуксовала в снежной «каше» во дворе на Профсоюзной.Видео: vk.com/zlo43! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU