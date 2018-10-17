Кировчанка, справившаяся с раком: «Если любовь настоящая, то ей никакие испытания не страшны, будь то расстояние или страшная болезнь»

17 Окт. 19:44 2018-10-17T20:59:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Когда видишь страницу Тамары Целищевой в соцсетях, думаешь о том, какая же счастливая эта девушка. На каждой фотографии светящиеся глаза, улыбка и любимые люди. В личных записях - трогательные выражения о добре, путешествиях и жизни. Правда, в жизни кировчанки не всегда все было так гладко. В 2015 году ее молодой человек Ваня ушел в армию, а сама Тома через некоторое время узнала о страшном диагнозе. У девушки обнаружили онкологию. Пережить это тяжелое время девушке помогли любимый человек, родные люди и истории тех, кому когда-то тоже пришлось справиться со страшным заболеванием. Для того, чтобы воодушевить других кировчан и помочь им пережить трудности, Тома поделилась с «Комсомолкой» своей историей выздоровления.

«КАК В СТРАШНОМ СНЕ»

Все началось в 2015 году, тогда мне было 19 лет. Я успешно закончила первый курс университета. Мой молодой человек уже полгода как служил в армии. Летом я решила устроиться на подработку. Мне необходимо было пройти медосмотры для того, чтобы сделать медицинскую книжку. Я чувствовала себя прекрасно. Так что я со спокойной душой и уверенностью обошла всех врачей. Везде все было хорошо, пока не пришла очередь флюорографии. На снимке обнаружили какое-то затемнение, причины которого были неизвестны. Тогда я еще и не думала, что меня ждет. На следующий день были известны результаты крови – она была плохая: увеличено СОЭ (скорость оседания эритроцитов, по которым определяют, есть ли воспаление в организме), уменьшены лимфоциты. Ну а дальше все было как в страшном сне. Я прошла дополнительные обследования: рентген, МРТ, КТ, пересдала кровь.

На этой фотографии Тамара уже знала, что чем-то больна, но старалась не унывать. Фото: предоставлено героем публикации

Во время обследований обнаружилось, что в отделе грудной клетки у меня был увеличен лимфоузел. Он и давал затемнение на снимке флюорографии. На МРТ обнаружили, что над ключицей тоже есть увеличенный лимфоузел, чуть ли не 3 сантиметра. Примерно в это время я решила сказать своему молодому человеку, что заболела. Я очень переживала, но больше не за себя, а за него. Ведь Ваня не мог быть во время лечения рядом со мной из-за армии. Он, конечно, был в шоке, как и я. Тогда я еще даже толком диагноз не знала, но успокаивала его тем, что обязательно вылечусь. Он договорился со своими командирами, чтобы ему можно было звонить мне каждый вечер. И он звонил мне ежедневно, писал письма - несколько штук в месяц. Так что я постоянно чувствовала, что он рядом. От этого мне было намного легче. Не знаю, как бы я это все перенесла без поддержки Вани и наших родных.

«ТАКОЙ БОЛИ Я ЕЩЕ НЕ ИСПЫТЫВАЛА»

После того, как обнаружились воспаленные лимфоузлы, мы с родными обратились в онкологический диспансер. Там врачи сказали мне, что нужно провести биопсию. То есть взять кусочек лимфоузла для обследования и постановки диагноза.

Помню утро перед операцией. Мне было очень холодно, я лежала под тонкой простыней. Затем почувствовала, как в вены поступило жгучее вещество, и провалилась в глубокий сон. После операции я все надеялась, что это не онкология, что это любая другая болезнь, но только не она. Мне кажется, все онкобольные проходят через это отрицание.

Спустя неделю результаты были готовы. Мои страхи подтвердились. Мне поставили лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина) 2-й стадии. Это злокачественная болезнь лимфатической системы. К счастью, данное заболевание почти в 80-90% случаев излечимо. Правда, в тот момент меня это не успокаивало.

Лимфоузел над ключицей девушке вырезали. Фото: предоставлено героем публикации

После того, как я узнала свой диагноз, я поступила на дневной стационар в Кировский НИИ гематологии и переливания крови. Там со мной работали замечательные врачи и медсестры. Никаких слов не хватит, чтобы выразить им мою благодарность.

Перед началом лечения мне нужно было пройти процедуру трепанобиопсии (это когда из тазовой кости берут кусочек, чтобы определить, не поражен ли костный мозг). Я до сих пор вспоминаю эту процедуру с ужасом. Такой боли не испытывала еще никогда... Но, к счастью, костный мозг был и остается здоровым.

«СТАЛИ СЫПАТЬСЯ ВОЛОСЫ»

Всего я лечилась с августа по конец ноября, прошла 6 курсов химиотерапии. Мое лечение в диспансере проходило по определенной схеме. В понедельник я сдавала кровь, во вторник, среду, четверг и пятницу я приходила на химию (капельницы). В субботу и воскресенье отдыхала дома, набиралась сил, а в понедельник и вторник «докапывалась» и снова сдавала кровь на проверку. Это составляло один курс лечения. Также мне ежедневно приходилось пить таблетки, которые тоже входят в лечение - около 25 штук за день.

Сразу же после первой капельницы я решила коротко подстричься - все равно потерю волос было не миновать. Мой старший брат Ираклий отвез меня в салон. Как сейчас помню, что я там сидела и плакала, а мастер меня успокаивала.

Из-за химиотерапии девушке пришлось коротко подстричься. Фото: предоставлено героем публикации

Во время первого курса я еще умудрялась ездить на лечение сама, гулять после него по магазинам. Но после второго курса мое здоровье было уже не таким крепким: пока лечишься, умирают не только онкологически пораженные клетки, но и здоровые. Из-за этого организм становится очень ослабленным. У меня начали сыпаться волосы. Стоило только провести - они сразу же выпадали. Тогда я поняла, что пора бриться наголо. Это было тяжело психологически, ведь я очень долго отращивала волосы. Папа брил меня, а мама держала за ручку. Но тогда я уже не плакала, а смеялась, чтобы не расстраивать родителей.

Во время второго курса химиотерапии девушке пришлось побриться налысо. Фото: предоставлено героем публикации

Еще помню, что начало осени тогда было очень жарким, а мне приходилось ходить в шапке. Помню эти взгляды людей, когда на улице жара 28 градусов, а я уже в шапке. Зачем глазеть? Неужели люди настолько несообразительные или невоспитанные? Я приходила домой и плакала от безысходности. Но руки опускать не собиралась.

ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЛИВАТЬ КРОВЬ

Побочные эффекты лечения - это главный тормоз всего процесса. У меня очень быстро упал уровень лейкоцитов до критического - 0,1. Это значит, что в организме совсем не было тех защитников, которые бы убивали поступающие извне бактерии. Это было опасно: химию в такой момент приостанавливают. Чтобы начать четвертый курс, нужно было делать стимулирующие уколы для поднятия уровня лейкоцитов. После них у меня болели все кости, было очень сложно ходить по дому. Все из-за того, что под воздействием уколов мой костный мозг интенсивно работал и пытался выработать лейкоциты, нужные мне.

Возникли проблемы и с гемоглобином, на пятом курсе лечения его уровень упал до критического. До этого времени я была вегетарианкой, но тогда мне ужасно хотелось мяса. Помню, однажды мы приехали домой из больницы, приготовили курицу, и я с таким удовольствием ее съела. Но этого было мало. Встал вопрос о переливании крови. Я очень боялась делать, но выбора не было. Мне перелили целый пакет донорской крови. На следующий же день я чувствовала себя намного лучше, уровень гемоглобина сразу же поднялся. Спасибо тем, кто сдает кровь! Я теперь не смогу сдавать кровь для донорства, но очень прошу всех тех, у кого есть такая возможность, делать это. Ведь ваша помощь реально может спасти кому-то жизнь!

На четвертом курсе лечения Тома с трудом передвигалась по дому. Фото: предоставлено героем публикации

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ И ДОЛГОЖДАННОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Почти в самом конце лечения у меня снова вылез побочный эффект. Я очень часто кусала губы из-за волнения. И в ранку на губе попала инфекция – у меня опухла нижняя губа так, словно я закачала туда силикон. Мне поставили абсцесс губы (гнойное воспаление). Хирург вскрыл его, и мне стали капать антибиотики. Я так переживала, что буду с такой губой ходить всю жизнь, но врачи меня вылечили. После этого никаких серьезных побочных явлений не было.

В ноябре закончился шестой курс моего лечения. Нужно было ехать в Казань на ПЭТ- КТ (обследование, которое показывает не только размеры образований, но и наличие активных злокачественных клеток во всем организме, у нас в городе такую процедуру не делают).

Мы с родителями поехали на машине. Это было очень веселое, но волнительное путешествие. Помню, как сидели и ждали результаты. И вот меня зовут к стойке, чтобы я получила заключение. Понимаете, если все чисто, то лечение окончено. Это будет значить, что я здорова. Я шла, и у меня подкашивались ноги. И вот эта заветная фраза: ПЭТ- признаков метаболической активности лимфопролиферативного заболевания не выявлено. Я расплакалась от счастья и побежала к родителям, мы были так счастливы в тот момент, на всю жизнь запомню! Тут же стали всем звонить: родственникам, Ване и его родным, друзьям. Так и закончилось это тяжелое испытание!

В декабре пришел Ваня из армии. Я встречала его в парике, но нам было обоим все равно на то, что у меня нет волос. Мы были так счастливы снова быть рядом друг с другом. А волосы очень быстро стали отрастать, по структуре кудрявые, мягкие, они стали еще лучше. И я смогла вернуть свой родной цвет волос.

Тома встретила из армии своего молодого человека уже здоровой. Фото: предоставлено героем публикации

КАК БОЛЕЗНЬ ИЗМЕНИЛА МОЮ ЖИЗНЬ

Сейчас прошло уже три года с момента последнего вливания химии в мой организм. Я нахожусь на пути к тому, чтобы стать учителем русского языка и литературы, танцую, занимаюсь фитнесом, учусь шить и стараюсь помогать другим людям. Я все так же каждые полгода сдаю кровь и делаю КТ, чтобы контролировать состояние здоровья. Я верю, что ремиссия навсегда, и болезнь больше не вернется! В этом году мы с Ваней поженились. Я это говорю к тому, что если любовь настоящая, то ей никакие испытания не страшны, будь то расстояние или страшная болезнь!

Многие спрашивали, как болезнь повлияла на мою жизнь. Я не могу сказать, что до этого жила неправильно: вела здоровый образ жизни, волонтерила и ездила помогать в детские дома с разными организациями, хорошо училась и вела активную студенческую жизнь, мне некогда было думать о болезни.

Я скажу одно: в такие моменты начинаешь ценить жизнь за все, что она тебе дает. Я воспринимаю эту болезнь как испытание. Не только надо мной и моими близкими, но и как проверку наших чувств с Ваней. Я ни на секунду не сомневалась в том, что мы будем вместе. Я знала, что мы все преодолеем вместе, и все будет хорошо.

В этом году Ваня и Тома поженились. Фото: предоставлено героем публикации

«ВАЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЛЕКАРСТВА, НО И НАСТРОЙ»

Я бы хотела дать несколько рекомендаций, проверенных на себе, для тех, кто проходит сейчас лечение: больше двигаться, не исключать физ. нагрузки (если не противопоказано, конечно), я говорю не о тренировках в зале, а об элементарной зарядке по утрам. Советую больше есть свежих овощей и фруктов, пить компоты из сухофруктов и вообще как можно больше воды. Потому что она выводит все отрицательные вещества, накопленные в организме за время лечения. Еще нужно стараться вести такой образ жизни, словно ты и не болен вовсе: смотреть фильмы, читать книги, учиться новому и встречаться с друзьями. Это важно, потому что, каким ты себя позиционируешь - здоровым или больным, играет большую роль во время борьбы с болезнью. Ну и, конечно же, главное - это вера. Верить в то, что у тебя все получится, все пройдет. Если что-то не получается или происходит что-то плохое, нужно верить, что это лишь черная полоса в твоей жизни, и все со временем наладится.

Также во время лечения я вступила в группу ВК «Лимфогранулематоз», там была создана беседа людей по всей России, которые в тот момент тоже лечились. Мы общались каждый день, делились советами и впечатлениями. С двумя ребятами мы до сих пор держим связь (у них тоже все хорошо).

Следить за организмом нужно и здоровым. Потому что, если бы не тот медосмотр, кто знает, что бы было дальше, симптомов ведь никаких не было. Нужно обязательно сдавать кровь и проходить флюорографию хотя бы раз в год, чтобы следить за процессами, протекающими в организме.

И, конечно, во время лечения важна поддержка близких. На протяжении всей химиотерапии со мной рядом была моя семья и семья Вани, мои друзья. Хочу сказать им огромное спасибо, потому что без их поддержки я бы не смогла ничего преодолеть. И еще мы выражаем огромную благодарность нашему замечательному Кировскому НИИ Гематологии и переливания крови за то, что врачи вылечили меня и дали возможность жить и радоваться жизни. Самарина Светлана Валерьевна и Кокорина Марина Андреевна - настоящие профессионалы своего дела.

Также читайте на нашем сайте дневники многодетной мамы и палеонтолога.

Подготовила Анна Крюкова.