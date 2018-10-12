Дневник палеонтолога: как кировчане находят динозавров и мамонтов

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-12T16:58:24+03:00

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В Котельничском районе находится одно из лучших в мире местонахождений парейазавров. Более 20 лет команда ученых раскапывает скелеты древних рептилий, которые жили в нашем регионе 250 миллионов лет назад. За эти годы было обнаружено 22 новых вида животных, доселе миру неизвестных. И неудивительно, что кировские дети грезят миром «динозавров». Понятно, что парейазавры к динозаврам отношения не имеют - динозавры вымерли 66 миллионов назад во время мелового периода, а парейазавры - 250 миллионов - в пермский период. Но как бы то ни было, кое-кто из мечтателей потом становится ученым-палеонтологом. «Комсомолка» публикует дневниковые записи одного из сотрудников Вятского палеонтологического музея.

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...Сегодня мое шестое деньрождение. Подарили энциклопедию про динозавров. Картинки красивые. Динозавры большие и страшно интересные. Мой любимый - трицератопс.

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Понравилось кино «Парк юрского периода». Обожаю динозавров. Пойду читать энциклопедию. Хотя я и так уже больше всех в школе знаю. Да и энциклопедия прочитана уже много раз.

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Лето. С друзьями проводили раскопки в огороде в деревне. Динозавров не нашли. Бабушка недовольна. Но вот уж если бы там были динозавры, как бы она мной гордилась.

Решили дальше копать в других местах. В лесу за колхозом нашли кости. Кажется, динозавр? Вернусь из деревни - спрошу у ученых в музее. Может быть, они даже возьмут мою находку в музей, и она будет лежать в витрине, и все смогут на нее посмотреть.

Вот и лето прошло. Возвращаться домой после месяца в гостях всегда немного странно. Надо не забыть сходить в музей.

В палеонтологическом музее интересно: сколько всего с землей ни происходило - дрожь берет. А какие ходили по ней животные! Ученые в музее сказали, что моя находка это не динозавр, а челюсть свиньи. Ну и ладно. Все равно пойдет в мою домашнюю коллекцию. Окаменелое дерево там уже есть.

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Лето. Едем с семьей отдыхать на юг. К морю. Может, там динозавров найду? Весь первый день купались в море. Завтра пойдем гулять.

Так много всего случалось, что было некогда записывать. Домой привезли с собой раковины аммонитов, а еще белемнитов, «чертовы пальцы». Поставили в шкаф в домашнюю коллекцию, к черепу свиньи.

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Первый раз с классом ходили в музей с экскурсией. Оказывается не все динозавры - динозавры. Ящеры, которые летают - птерозавры, и которые плавают - ихтиозавры, мозозавры и другие. А еще динозавры бывают маленькие - не больше курицы.

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Дорогой дневник, я скоро совсем состарюсь. Сегодня мне исполнилось пятнадцать. Подарили энциклопедию. Про динозавров. Как можно так меня не понимать? Это же все очевидные вещи, это все я уже знаю!

Вечером того же дня: Хотя нет, теперь оказывается, что некоторые динозавры были пернатые. Пойду искать куриные перья - надо переделывать свою пластилиновую модель динозавра в домашней витрине, которая стоит рядом с черепом свиньи.

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Летние каникулы. Приехали с классом в Котельнич. Посмотрели музейные экспонаты.

Экскурсовод сказал, что это не динозавры, а парейазавры. Но где же тогда динозавры? Говорят, в Монголии или в Сибири. Ну и в Америке, конечно. Тут хотя бы до Сибири-то добраться бы. Но то, что близко, тоже интересно. Оказывается, эти еще древнее динозавров. Сколько же им лет? Двести. Пятьдесят. Миллионов. Ого!

Именно так выглядели древние рептилии – парейазавры. Фото: vk.com/vpmus

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Зима. В газете читаю, что под Котельничем нашли нового динозавра. Но ведь там нет динозавров. Почему тогда так пишут?

Первый курс университета успешно завершен. В свободное время еду помогать палеонтологам на раскопки. Первый раз в жизни! Обязательно найду своего динозавра, даже если на самом деле он не динозавр. Говорят, у них там даже собака, которая с ними живет, находит скелеты. Живут в палатках, почти на берегу. Романтика.

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Вот тебе и лето. На несколько дней приехали на местонахождение. Вода стоит слишком высоко. Костеносные слои недоступны для осмотра. Мошка заедает, комары искусали всех. Ничего не нашли. Вода по-прежнему высоко. Приезжали журналисты. Расспрашивали, каково быть волонтером на раскопках.

Осень уже скоро. Видимо, в этом году моей первой большой находке все-таки не бывать.

Когда пришла пора мне уезжать, палеонтологи разглядели-таки кости парейазавра на берегу. Начали кирками и геологическими молотками, за день образовалась яма вокруг куска глины, в котором сохранился скелет. Как его вытаскивали, грузили на лодку и везли в лаборатории музея в Котельниче, мне уже не удалось увидеть воочию - только позже, на фотографиях и видеозаписях. Но ничего, в следующем году вернусь и уж точно обнаружу новый вид (на местонахождении под Котельничем их уже чуть ли не двадцать новых нашли!)

Ученые-палеонтологи в этом году нашли пять склетов древних рептилий. Фото: Леонид КАВАРДАКОВ

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Ну не динозавр, так хоть мамонт! Без интересной находки год не закончился.

Житель одной местной деревни позвонил в музей и рассказал, что нашел кости мамонта. Палеонтологи поехали к нему, мне удалось напроситься и в эту экспедицию. Ехали на УАЗике, большую часть пути по бездорожью. Нас было много, так что мы чуть из машины не вылетали на ходу, подскакивая на ухабах. Мужик показал, где лежат кости и бивень, большая часть в реке. Под уже холодной водой. Директор музея был готов к погружению - в гидрокостюме он сразу отправился к самому глубокому месту. И мне повезло достать из воды огромный бивень (на самом деле это была только часть бивня, но все равно круто, эмоции не описать). Теперь я могу сказать, что я палеонтолог? Или все же сначала нужно доучиться на геолога?

На раскопки в Котельничский район летом приезжают не толко ученые, но и волонтерыФото: Алена ЗАЙЦЕВА

*Выдержки, авторская орфография и пунктуация сохранены, любые совпадения имен и событий неслучайны, но некоторые из них могут быть вымышлены.

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