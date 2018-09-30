Дневник многодетной мамы, или как мой муж в декрете сидел

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-30T11:05:18+03:00

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Если раньше дневники вели в тетрадях или блокнотах, то в XXI веке почти все ведут их в соцсетях. «Комсомолка» публикует историю Екатерины Глубоковских, которая оставила мужа дома, а сама пошла зарабатывать деньги. Помогала ли Даше (7 лет) папе управляться с двухлетним Ярослав и годовалым Лешичем и стоило ли оно того или влетело в копеечку , читайте в нашем материале.

- Насидевшись в декрете до одури, с радостью приняла предложение директора зоомагазина, в котором работала до декрета, - рассказала Екатерина. - Муж взял на работе отпуск и решил отдохнуть дома с тремя детьми. Я наблюдала за этим и вела дневник.

ДЕНЬ 1. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПОДРУГ В ДЕКРЕТЕ

С огромным удовольствием отработала день. Мужа попросила погулять с детьми, можно было даже не готовить. Вечером мы были на дне рождения, где нас вкусно-вкусно накормили. А потом мы приехали домой.

В «стиралке» печально тухло постиранное еще вчера белье, на полу вольготно лежал мусор. При допросе выяснилось, что и детей на улицу не водили. Зато муж поспал днем, вместе с ними. Силой убеждения, животворящего мата и чугунной сковородки, потрясаемой над головой, за час появился ужин, развешено белье и пропылесошен пол. Муж упал и уснул. Устал, говорит, нереально. Я после долгожданного отдыха на работе свежа и полна энергии.

Муж получил строгие инструкции на день завтрашний. Послабление - ужин можно не готовить.

ДЕНЬ 2. СПИСОК ДЕЛ

Мужу пообещала позорить его каждый день. Дети выгуляны, но дома опять ничего не сделано. Супруг, вдохновленный вчерашними словами, что я о нем думаю, день бездельничал, а по моему приходу с работы развил бурную уборочную и «посудопомывочную» деятельность. Ходил в магазин. Заказаны были 2 продукта: хлеб и молоко. Половину забыл. Зато купил сухарики.

На завтра напишу список дел.

ДЕНЬ 3. ШИКАРНЫЙ УЖИН

Муж судорожно домывает на кухне посуду. Поумневшая, я за утренним кофе, отправив ребенка в школу и выгуляв собаку, написала мужу список дел. Повесила на холодильник и пошла на работу, распугивая утренних прохожих счастливой физиономией. Позитив пер неудержимо при одной мысли о том, что шуршать мужу - и шуршать по домашним делам, пока я тут всего лишь поработаю. Звоню. Муж: миссия невыполнима. Вали, говорю, дела делай, миссия…

Звонит - пошел до магазина и банка. По дороге двухлетний Ярик упал в самую глубокую лужу. До магазина и банка не дошли. По дороге годовалый Лешич поспал и дома категорически отказался ложиться, поэтому домашние дела (оказывается!) с детьми делать проблемно. К моему приходу с работы муж забацал типа шикарный ужин, только приготовить его не успел. Грустно поужинали остатками обеда, а муж покорно жевал вермишель быстрого приготовления.

Весь вечер бегал по домашним делам. Пришлось сварить суп: детей жалко. А список муж спрятал, когда я хотела с ним свериться. Завтра ему еще дочь на танцы везти, со всеми детьми. А мне опять на работу отдохнуть, ура!

ДЕНЬ 4. ОБЕТ

Муж дал обет не бриться до конца вынужденного декрета. Обрастает и тихо мечтает дожить до воскресенья. С утречка я накатала опять список дел, в сокращенном варианте. Вчера муж с дитем продрых до 10. Сегодня я поступила умнее: пошла на работу и ребенка разбудила. Муж стекал с кровати под вопли голодного и обкакавшегося младшего. Ну, типа «Доброе утро, папочка!»

При контрольном звонке с работы муж заявил, что говорить ему некогда. Ее отвлекай от дел домашних. Оказалось, дети дома спокойно не сидят и за ними приходится следить, вот же незадача... Свозил дочь на танцы в сопровождении всего выводка - с воплями и танцами в машине. Дела переделаны. К 11 вечера. Муж мрачен и уставш. У меня энергия бьет ключом, завтра опять на работу.

ДЕНЬ 5. ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Вчера муж с восторгом рассказывал о котах и собаке, о том, что они днем вытворяют. Интересно, оказывается, говорит. Одекретился он.

Выяснилось, что дома дети не сидят. Бывает орут. Иногда даже хором. Еще, если выпустить ребенка дома из виду на пару минут, он обязательно что-то стянет или натворит.

Дела переделаны по полной программе. Ужин, выгул детей и собак, мытье полов в подъезде и поездка в бассейн - так-то, конечно, с 6-летней Дашкой, но и сыновья до кучи (лезущие во все места). Муж справился со всем к 12 ночи. На мне после активного трудового будня были дети, которые отказались до 12 ложиться спать, ну и оставшиеся домашние дела. В 12 на кровать мы упали. Зато крепкий здоровый сон - тоже плюс.

Предложила мужу взять еще 4 положенных дня отпуска. Отмахивается с ужасом в глазах.

ДЕНЬ 6. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Муж без напоминаний и списков выгулял детей, приготовил ужин (даже вкусно и вовремя), относительно прибрался (дом перестал напоминать развалины Карфагена), ну, по крайней мере, центр комнаты пропылесосил. Помимо этого, в программе сегодняшнего отдыха были 2 визита к разным врачам с Лешичем и Ярославом. Оказалось, что два разных ребенка в больнице бегут в две разные стороны. При попытке поймать резко меняют направление движения. А еще у врача они далеко не пай-мальчики и сопротивляются осмотру.

Бонусом вечером была поездка с тремя детьми на танцы.

Ну а я отлично поработала, вкусно поужинала, так и быть, помыла посуду и весьма довольна жизнью и собой. Муж выжил.

ДЕНЬ 7. ТЯЖЕЛАЯ МУЖСКАЯ ДОЛЯ

Муж привык к халяве - дела откладывал на вечер, а днем укладывал спать детей и дрых с ними. Утречком я совершила диверсию - детей разбудила, а сама на работушку любимую, отдохнуть, по магазину побегамши. Младший деть выспался в коляске на прогулке, средний после обеда спать тоже отказался. Муж впал в депрессию.

Когда я позвонила с работы с предложением догулять остатки отдыха в декрете, а я еще поработаю, муж (усердно мывший посуду-кухню-пол) взвыл. На заднем фоне тоже выли и дрались младшие, что-то орала старшая.

В лучших традициях жанра, выполняю мужскую работу - пришла, покушала и отдыхаю С собакой погуляла. Тянет, конечно, дела домашние поделать, но я терплю. Тяжела мужская доля: не спорю, но терплю. А муж по хозяйству старается. Говорит: больше он на такой отпуск не согласен. Устал за день, говорит. Ну, я его спросила, почему он не отдыхал да что день-то делал. Дома-то все вроде как обычно...

ДЕНЬ 8. ЕЩЕ НЕМНОГО, ИЛИ ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

Лешич просек, что мама утром встает и куда-то сматывается. Поэтому начиная с 7 утра он бдительно дремал, при попытке встать сразу просыпался. Когда прошли все сроки, мне уже пришлось бежать, Лешич басовито заорал. Мужа выпнула гулять с собакой. Потом он горестно вздыхал, косился на кровать и говорил орущему Лехе: «Потерпи, тебе еще 2 дня со мной посидеть». Вздыхая: «И мне с тобой еще 2 дня потерпеть».

Дела домашние переделаны. Муж подсчитывает: «Завтра последний день отпуска. Не так я себе представлял сидеть дома с детьми и ничего не делать, совсем не так».

Прошу его завтра написать краткий и емкий вывод по декретному отпуску. Говорит, нецензурно выйдет.

Завтра последний день моей свободы, Жаль, уже появились новые любимые клиенты.

ДЕНЬ 9. ДОЖИЛ ДО КОНЦА

Так совпало, не могу не вспомнить Михаила Николаевича Задорнова. Он вдохновил меня смотреть на жизнь через призму юмора. Светлая ему память.

Муж накормил меня вкусным ужином, перемыл всю посуду и упал на кровать. Сказал только: «Задолбали!»

С глубоким сожалением завершаю рабочий отпуск. Муж на низком старте. Говорит, очень соскучился по легким рабочим будням. Резюмируя: муж, как истинный спецназовец, справился с трудностями и радостями декрета. Осознал, что это, оказывается, тяжело. А для меня после декрета работа в удовольствие. Жду не дождусь ее начала.