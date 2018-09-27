С 1 января мусор из Кирова повезут в Осинцы

СЕГОДНЯ 13:26 2018-09-27T13:43:05+03:00

По Котельничем совсем недавно горела свалка. Власти уверяют, что таких объектов в облатси больше не будет. Фото: ОНФ

Власти Кировской области еще раз разъяснили, как с нового года в регионе будут обстоять дела с отходами

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Для тех, кто все еще не знает, расскажем: с 1 января 2019 года в Кировской области появится новая коммунальная услуга - обращение с отходами. Если сейчас за мусор платят лишь жители многоквартирных домов, то с нового года платить будут все.

К тому же сейчас плата установлена лишь за вывоз и захоронение. А будет - и за сортировку и переработку. Поэтому тариф, который сейчас заложен в статью «Содержание общедомового имущества», будет пересмотрен. Цену за мусор установит Региональная служба по тарифам не позднее чем 20 декабря 2018 года. Пока не ясно, каким будет новый тариф, власти области лишь обозначили максимальную величину, выше которой она быть не может - 156 рублей с человека. И в этом важная особенность нового тарифа от старого: сейчас жители многоквартирных домов за мусор платят исходя из площади жилья, а по новому тарифу плата за мусор будет считаться с каждого человека.

Еще один важный момент - для жителей всей Кировской области будет установлен единый тариф.

Таким образом в стране создается новая отрасль по обращению с отходами, она наконец-то должна привести к ликвидации свалок и мусорных куч, которые сейчас лежат в каждом лесочке и во дворах.

Руководить этой новой отраслью в Кировской области будет региональный оператор, которым в ходе конкурса в апреле стало АО «Куприт». Но понятно, что одному предприятию не охватить всю область, у него на это нет ни нужного количества техники, ни сотрудников. Поэтому решено, что региональный оператор на условиях субподряда выберет операторов, которые будут работать в муниципалитетах.

Планируется, что в конце сентября или в начале октября пройдут конкурсы по выбору операторов, которые будут работать в районах области. В первую очередь предпочтение будет отдаваться тем, кто сейчас уже работает в муниципалитете и к кому нет претензий местных властей, так как у этих предприятий уже есть опыт работы.

Поэтому уже в ноябре в районах области должны появиться операторы. У них будет около месяца, чтобы организовать работу по вывозу мусора. Ведь уже в феврале 2019 года кировчане получат платежку за новую коммунальную услугу - вывоз ТКО. И в этом тоже отличие. Ведь сейчас кировчане платят за вывоз ТБО (твердых бытовых отходов), а с нового года будут платить за ТКО (твердые коммунальные отходы). Правда, пока все еще неясно, будет новая услуга выделена в отдельную платежку или все же будет включена в какую-то из уже имеющихся.

«ДАЖЕ ТАМ, ГДЕ НЕ БУДЕТ КОНТЕЙНЕРОВ, МУСОР БУДУТ ВЫВОЗИТЬ»

Главное, что с 1 января платить за мусор будут все жители Кировской области, даже в отдаленных деревнях, где никогда не платили. И поэтому даже отсюда с нового года выбранный оператор должен будет вывозить мусор. И вот здесь начинаются главные трудности внедрения новой системы обращения с отходами. Ведь в Кировской области 46 муниципалитетов, а официальных полигонов всего 28. Многие свалки, на которые население сейчас везет отходы, являются нелегальными или стихийными. С 1 января везти отходы на не имеющие лицензии и не внесенные в реестр места будет запрещено.

Сейчас региональные операторы с местными властями уже определяют территории, где появятся мусорные контейнеры. Но к новому году провести полную инвентаризацию вряд ли получиться. Это понимают и в региональном Министерстве ЖКХ.

Игорь Редькин, Алла Албегова, Игорь КрысовФото: Валентина РОГАЧЕВА

- Местные власти уже проводят собрания с жителями. Пока понятно, что в большинстве сел население не может определить места накопления, ведь никто не хочет, чтобы недалеко от их дома стоял контейнер. Многие выбирают вариант пакетирования. То есть местные жители складывают отходы в пакеты, мусоровоз по определенному графику едет по маршруту и забирает эти отходы, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин. - Но, думаю, скоро все поймут, что это неудобный вариант, так как по нему придется подстраиваться под график движения мусоровоза. Думаю, постепенно мусорные контейнеры появятся во всех населенных пунктах региона. Да, не сразу, не с 1 января.

Министр охраны окружающей среды и природопользования Кировской области Алла Албегова также подчеркивает, что даже в тех населенных пунктах, где с 1 января не появятся контейнеры, отходы будут вывозиться.

- Возможно, вывозить отходы из отдаленных населенных пунктов будут не раз в неделю, а раз в месяц, пока периодичность еще не согласована, но подчеркну: услуга по вывозу ТКО оказываться будет, - говорит Алла Викторовна.

ОСТРЫЕ УГЛЫ

Алла Албегова признает, что непростой остается ситуация с «мусорной» инфраструктурой. Ведь мало вывезти отходы из населенных пунктов, их необходимо куда-то выбросить.

Сейчас законодательство требует отходы, поддающиеся переработке, перерабатывать. Но в Кировской области пока не обсуждается создание мусороперерабатывающего завода: это очень дорогой проект и желающих инвестировать в его создание сейчас нет. Но в области будут созданы места, где мусор будут сортировать, - мусоросортировочные станции. Их во всем регионе будет 14, и сюда повезут отходы со всех районов. Деньги на создание мусоросортировок даст федеральный бюджет, правда, финансирование пока запланировано лишь на 2020 год. А это значит, что все отходы в 2019 году в области будут захораниваться на полигонах. Но полигонов на все муниципалитеты не хватает. Поэтому в области принято решение везти мусор из ближайших муниципалитетов на имеющиеся полигоны.

Это решение властей сейчас активно обсуждают в районах, которые как раз имеют полигоны. Ведь к ним поедет мусор от соседей. Местные жители с таким положением дел не согласны. Например, бурно реагируют на такое решение в Орловском районе. Но министр Албегова подчеркивает, что повода для такой реакции нет.

- Полигон в Орлове будет использоваться для захоронения отходов из соседних районов. Ни о каком превышении проектной мощности речи быть не может, так как все нормы и требования по захоронению будут соблюдены, - заверила Алла Викторовна.

Еще один больной вопрос: куда повезут мусор из Кирова? Полигон в Костино исчерпал себя, и с 1 января 2019 года его эксплуатация будет завершена. Поэтому все отходы повезут на новый полигон в Осинцах Слободского района. Сейчас первая карта этого полигона сдана. На нее уже можно везти мусор. Этого объема хватит на 2 года. Судьба строительства второй карты сейчас решается в суде.