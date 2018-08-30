Мусорная реформа: первые проблемы терсхемы и минусы подушевого тарифа

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-30T11:40:05+03:00

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«Комсомолка» продолжает серию публикаций об изменениях, которые грядут в области обращения с отходами. В этот раз с нашим постоянным экспертом Михаилом Шиховым, депутат ом Кировской городской думы, заместителем председателя комиссии по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности, мы обсудили текущую ситуацию: как обстоят дела с выбором операторов в муниципалитетах, появятся ли мусорные контейнеры к 1 января во всех населенных пунктах области, связано ли повышение тарифа на содержание общедомового имущества с предстоящими изменениями в области обращения с ТКО, когда начнет принимать отходы полигон в Осинцах.

Депутат Кировской городской думы, заместитель председателя комиссии по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнидеятельности Михаил ШиховФото: Александр ЧАРУШИН

МУСОР БУДУТ ВЫВОЗИТЬ ВЕЗДЕ

Еще раз напомним, что с 1 января 2019 года в Кировской области появится новая коммунальная услуга - обращение с отходами. Если сейчас за мусор платят лишь жители многоквартирных домов, то с нового года платить будут все. К тому же сейчас плата установлена лишь за вывоз и захоронение. А будет - и за сортировку и переработку. Таким образом в стране создается новая отрасль по обращению с отходами, которая наконец-то должна привести к ликвидации свалок и мусорных куч, которые сейчас лежат в каждом лесочке и во дворах.

Руководить этой новой отраслью в Кировской области будет региональный оператор, которым в ходе конкурса стало АО «Куприт». Но понятно, что одному предприятию не охватить всю область. Поэтому решено, что региональный оператор на условиях субподряда выберет операторов, которые будут работать в муниципалитетах.

- Планируется, что 28 сентября пройдут конкурсы по выбору операторов, которые будут работать в районах области, - говорит Михаил Викторович. - В первую очередь предпочтение будет отдаваться тем, кто сейчас уже работает в муниципалитете и к кому нет претензий местных властей, так как у них этих предприятий уже есть опыт работы.

Так что ожидается, что в ноябре в районах области появятся операторы. Затем у этих операторов будет два месяца, чтобы организовать работу по вывозу мусора.

- Надо всем понять, что с первого дня работы новой системы разом колоссальных изменений не произойдет. Результаты появятся постепенно, когда будут обкатаны все маршруты, утрясутся все проблемные моменты. Поэтому всем операторам будет поставлена задача: организовывать сбор любыми доступными пока средствами. Да, возможно с 1 января из отдаленных поселков не начнут каждый день вывозить мусор. Но необходимо, чтобы к этой дате было обозначено и создано место накопления ТКО. Вероятно, весной будут проблемы добраться в самые глухие места. Но как только дорога высохнет машина приедет и вывезет все отходы на санкционированные места размещения. Давайте начнем именно с мест накопления, чтобы это было сделано. А мусоросортировка, мусороперегрузка и полигоны в один миг не возникнут, нужно время.

Уже сейчас закуплена спецтехника на базе автомобиля «Урал», чтобы он мог пройти по самой плохой дороге. Он будет объезжать по нескольку деревень за рейс и забирать отходы.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ

А проблем по внедрению новой системы немало.

Одна из них - недостаточное количество предприятий, которые вообще готовы работать с отходами.

- Есть ряд районов, где ситуация с выбором оператора очень сложная, так как там просто нет предприятия, которое бы занималось вывозом отходов, - говорит Михаил Шихов. - Например, Опаринский район.

Еще одна проблема: оборудование мест накопления в отдаленных селах и деревнях. Ведь не везде есть даже круглогодичный подъезд.

- Сейчас при работе с главами районов мы пытаемся донести мысль о том, что нужно приложить все усилия, сделать все возможное, чтобы к 1 января 2019 года во всех, даже отдаленных населенных пунктах, места накопления отходов появились. Да, возможно, сначала это будут не контейнерные площадки. Но это должно быть выделенное, огороженное место, куда сможет подъехать машина, пусть даже на окраине поселка. Возможно, где-то приезжать за отходами мусоровоз сможет только в сезон, когда есть нормальный проезд, но важно, чтобы мусор складировали в одном месте. А машина все равно когда-нибудь приедет и все заберет.

Показательный пример поселка Тужа. Население небольшое, мусора здесь вырабатывается немного. Но чтобы забрать даже 20 кубов отходов, мусоровозу необходимо проехать 600 км. Если посчитать экономику этой услуги, то цена ее будет космической. Поэтому и было принято решение установить тариф единый для всей области, хотя понятно, что откуда-то везти выгоднее, а где-то - затратнее.

К тому же уже сейчас оказалось, что 3 полигона, которые учтены в территориальной схеме обращения с отходами как принимающие отходы, уже точно не смогут работать.

- Такая ситуация, например, сложилась в Санчурске, - приводит пример Михаил Викторович. - По терсхеме там запланирован полигон, но у компании возникли проблемы с документами.

ПОЧЕМУ КИРОВ ЗАРОС МУСОРНЫМИ КУЧАМИ?

В Кирове вырос муниципальный тариф на содержание общедомового имущества. Многие кировчане связали это с подготовкой к будущей мусорной реформе. Но Михаил Шихов подчеркивает, что это повышение не связано с затратами на утилизацию отходов.

- Деньги на общедомовые нужды собирает управляющая компания. Из этих денег именно УК отдает часть на уборку двора и подъезда, на вывоз мусора. Почему-то люди считают, что, если не вычищен снег, виновато КУУ, а не вывезен мусор - виновато «САХ». Но это не так. Надо смотреть, а есть ли у вашей управляющей компании договор на вывоз мусора? Есть ли договор на очистку снега? У нас в городе есть огромное число УК, которые исправно собирают с людей деньги за содержание общедомового имущества, но договора по вывозу мусора не заключает. Например, на ул. Милицейская, 62 напротив магазина «Красногорский», гора мусора. Она там образовалась не потому, что его плохо вывозят, а потому, что у УК нет договора с «САХ». Или еще: на ул. Милицейской, 39, постоянно переполнены контейнеры. Подняли документы - оказалось, что процентов 60 отходов образуют близлежащие дома, управляющая компания которых вообще не имеет договора на вывоз мусора. А страдают те, кто платит.

По словам Шихова, к сожалению, отношения с отходами, которые скопились на земле у контейнера, вообще законом урегулированы: это обязанность управляющей компании, а там, где нет УК, а там, где нет УК, то есть на землях общего пользования, обязанность муниципалитета.

- Сейчас, когда наступил переходный период, многие УК понимают, что в ближайшее время система изменится, они перестают продлевать с «САХ» договоры, копятся долги, - говорит Михаил Шихов.

ЧТО БУДЕТ С НОВЫМ ТАРИФОМ НА МУСОР?

Сейчас оплата за мусор включена в тариф на содержание общедомового имущества в многоквартирных домах. В этом тарифе расходы на мусор составляют примерно 2 рубля. По идее, с 1 января, когда появится новый тариф на мусор, эти 2 рубля из «платежки» за содержание имущества должны уйти. Но появится новая строка в «платежке» - за обращение с ТБО.

Сейчас все еще обсуждается, каким будет новый «мусорный» тариф.

Закон позволяет брать плату за отходы либо с человека, либо с квадратного метра. Сейчас жители Кировской области платят за отходы с квадратного метра жилья. Люди привыкли к этой системе и эксперты не рекомендуют менять сложившуюся систему.

- Я был сторонником платы с человека, - говорит Шихов. - Но опыт других регионов показывает, что плата с квадратного метра более справедливая. Потому что благосостояние человека напрямую коррелируется с его местом проживания. Чем больше у человека доход, тем больше, скорее всего, у него площадь жилья. Возьмите граждан, у которых дома по 200-400 кв. метров, наверное, они и мусора вырабатывают больше, так как у них больше мебели, больше расходных материалов на приборку. А есть ситуации, когда в однокомнатной квартире ютятся семьи с детьми, да еще и пожилых к себе забирают, так как за ними присмотр нужен. И для них подушевой тариф будет очень невыгоден.

Есть и еще один важный аргумент в пользу тарифа, исчисляемого по квадратному метру: по закону льгота на оплату услуг ЖКХ, для льготных категорий граждан, исчисляется только с квадратного метра.

Поэтому сейчас рассматривается вопрос, чтобы городские округа, остались на подушевом исчислении тарифа. А районы области, возможно, перешли на плату с человека. При этом тариф в городских округах будет един для всех, так же как и тариф для муниципалитетов. Но итоговую величину тарифа будет устанавливать Региональная служба по тарифам не позднее 20 декабря 2018 года.

- Надо понимать, что устойчивость регионального оператора, как и операторов на местах, будет зависеть от собираемости платежей. Если люди будут исправно платить, система выстроится и все будет нормально, - считает Шихов.

КСТАТИ

КУДА ПОВЕЗУТ МУСОР ИЗ КИРОВА

Полигон в Костино, куда сейчас везут отходы Кирова, исчерпал себя. Планируется, что городские отходы будут складироваться на новом полигоне вблизи деревни Осинцы Слободского района. Сейчас первая карта нового полигона сдана. На нее уже можно вести мусор. Этого объема хватит на 2 года. Судьба строительства второй карты сейчас решается в суде.