«На это не выжить»: в Кировской области увеличен прожиточный минимум пенсионера

Депутаты рассмотрели законопроект о величине прожиточного минимума пенсионера на 2021 год. Фото: zsko.ru

В четверг, 24 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. На нем депутаты рассмотрели вопрос об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров.

Начальник управления государственной службы занятости населения Руслан Бондарчук сообщил, что прожиточный минимум пенсионера на 2021 год в Кировской области рассчитан в размере 8 тысяч 872 рублей. Отметив, что это на 4,2% выше уровня 2020 года.

С докладом выступил начальник управления государственной службы занятости населения Руслан Бондарчук. Фото: zsko.ru

- Законопроект прошел согласование со всеми заинтересованными ведомствами и прокуратурой, - сообщил Руслан Бондарчук. - Расчеты произведены объективно, прошу их утвердить.

Депутат Ольга Сыкчина заявила, что данная сумма не сможет удовлетворить минимальные потребности гражданина. «Мы не можем согласовать такие цифры, на это не выжить». Она поинтересовалась у Руслана Анатольевича, что входит в данные расчеты.

- Расчеты были проведены строго по формуле, - сообщил начальник службы занятости. - Здесь брались среднестатистические данные Росстата, которые предоставляют цены на продукты.

Федор Сураев согласился с мнением своей коллеги.

- Эта цифра находится за гранью реальности. Мы не готовы за нее голосовать, - эмоционально подчеркнул депутат.

В полемику вступил народный избранник Сергей Мамаев. Он подчеркнул, что данный расчет является федеральным.

- Люди не смогут сегодня прожить на 8 тысяч рублей. Посмотрите, у нас самые большие тарифы на коммунальные услуги. Считаю, что данный закон носит определенную фикцию и его мы предлагаем сегодня не поддерживать.

Заместитель председателя ОЗС Владимир Костин поинтересовался у Руслана Бондарчука: «Как вы думаете можно ли прожить пенсионеру на 8 тысяч рублей?».

- Хочу добавить, что фракция ЛДПР данный проект закона не будет поддерживать, - заявил Владимир Александрович.

В итоге профильный комитет порекомендовал принять законопроект. Депутаты приступили к голосованию.

- «За» проголосовали 33 депутата, против - семь, один воздержался, - объявил результаты спикер ОЗС Владимир Бакин. – Решение принято!

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ

Вскоре с инициативой выступил руководитель фракции «Единая Россия» Герман Гончаров. Он предложил установить заместителю председателя комитета, комиссии должностной оклад в размере 50% от оклада губернатора. Однако депутаты от оппозиции не согласились с законопроектом.

- Зачем мы под кого-то должны выделять деньги? - подчеркнул депутат. - Вы цинично выходите с таким предложением, а для пенсионеров вы не можете найти даже копейки. Мы сегодня устанавливали прожиточный минимум в 8 тысяч рублей!

Депутат Федор Сураев поддержал своего коллегу и заявил, что «если у кого-то из председателей нет времени заниматься комитетом, путь он освободит место».

В итоге законопроект в окончательной редакции принят большинством депутатов.

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