«Не собираюсь уклоняться от ответственности»: сын экс-депутата прокомментировал пьяные гонки по Кирову

Тимур Доронин на отцовском автомобиле Toyota Land Cruiser пытался уйти от погони наряда ДПС. Фото: kirov.online

В Кирове сотрудники Госавтоинспекции задержали сына бывшего депутата Госдумы Серегея Доронина. В воскресенье, 16 августа, юноша на отцовском автомобиле Toyota Land Cruiser пытался уйти от погони наряда ДПС. К счастью, инспекторам удалось остановить 23-летнего лихача. Оказалось, что Тимур Доронин был пьян, это подтвердила экспертиза.

Практически сразу инцидент прокомментировал отец лихача Сергей Доронин. Он дал понять общественности, что не будет пытаться замять ситуацию: «перед законом все должны быть равны, а такого, что кто-то ровнее, - быть не должно».

- Каждый взрослый человек сам должен отвечать за свои поступки, нести ответственность, осознавать степень их опасности и последствий. Моя позиция всегда в этом вопросе была принципиальной: к такого рода правонарушениям нужно относится со всей строгостью, ведь машина является источником повышенной опасности. И такие преступления должны жестко пресекаться, а нарушителей нужно наказывать по всей строгости закона, - поделился Сергей Доронин.

Уже ближе к вечеру в кировском медиапространстве объявился и сам зачинщик пьяных гонок. Тимур Доронин дал официальный комментарий генеральному директору крупнейшего в городе медиа-холдинга Роману Данилину. В своем обращении юноша попросил прощения у кировчан и сообщил, что не будет уходить от ответственности.

- Ситуация, в которой я оказался - очень неприятная для меня, и моей семьи, - поделился Тимур Доронин. - Полностью разделяю позицию отца и не собираюсь уклоняться от ответственности. Сегодня прошла информация в ряде СМИ, где мой, безусловно, безобразный поступок - назвали поступком «классического мажора», в свое оправдание скажу - что это не так, я с подросткового возраста работаю, и стараюсь сделать все, чтобы самостоятельно обеспечить свою жизнь.

Сейчас в отношении Тимура возбуждены несколько административных дел. Ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30000 рублей.

- На водителя были составлены административные материалы по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке), по ст. 12.16 ч.3 КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением) и по ст. 12.5 ч.3 прим.1 (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств), - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

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