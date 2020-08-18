В Кирове сын экс-депутата Госдумы устроил пьяные гонки по городу

На опубликованных фотографиях виден номер иномарки «А700КО». Фото: kirov.online

Утром, 16 августа, кировчане стали свидетелями погони за дорогой иномаркой. В центре города черный затонированный внедорожник Toyota Land Cruiser заметили сотрудники ДПС и через рупор потребовали остановиться. В пресс-службе ГИБДД изданию «КП»-Киров» сообщили, что водитель проигнорировал законные требования сотрудников Госавтоинспекции.

- Водитель автомобиля грубо нарушал правила дорожного движения, создавал реальную опасность жизни и здоровью граждан, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

На кадрах с видеорегистратора патрульной машины видно, что в ходе погони нарушитель несколько раз проехал на красный сигнал светофора. Джип лихо маневрировал по узким улочкам города подрезая машины. Кроме того, водитель не сбрасывал скорость и на пешеходных переходах. К счастью, ранним утром дороги Кирова практически безлюдны.

Погоня закончилась в районе дома №56 по Октябрьскому проспекту. Водитель Toyota Land Cruiser попросту затормозил на перекрестке из-за образовавшейся «пробки». В этот момент сотрудники Госавтоинспекции выскочили из патрульной машины и сумели остановить лихача.

За рулем дорогой иномарки оказался 23-летний юноша, который еле стоял на ногах.

- Экспертиза подтвердила, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser был пьян, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

На опубликованных фотографиях виден номер иномарки «А700КО». Жители Кировской области прекрасно знают, что номера с буквами «АКО» являются в регионе «блатными», а водители данных машин чуть ли неприкосновенными. Дело в том, что по одной из версий, номерная аббревиатура расшифровывается как «Администрация Кировской области». К примеру, бывший губернатор Никита Белых ездил на машине с номерами «А001КО».

Согласно открытым данным из интернета, автомобиль с этим номером принадлежит экс-депутату Государственной думы Сергею Доронину. Однако очевидно, что за рулем иномарки находился не бывший слуга народа. Сам же Сергей Александрович не стал отрицать, что за рулем внедорожника находился его 23-летний сын Тимур. Информационному порталу «LIFE» экс-депутат рассказал, что «перед законом все должны быть равны, а такого, что кто-то ровнее, - быть не должно. Да, наверное, я бы мог попытаться замять эту ситуацию, но будет ли из этого толк и принесёт ли это пользу нарушителю? Уверен, что нет».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области, сейчас юноше грозит лишение прав и административная ответственность по четырем статьям «КоАП».

-На правонарушителя был составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Теперь ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30000 рублей. Кроме того, на водителя были составлены административные материалы по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке), по ст. 12.16 ч.3 КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением) и по ст. 12.5 ч.3 прим.1 (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств).

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