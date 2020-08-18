«Перед законом все должны быть равны»: Сергей Доронин прокомментировал инцидент со своим сыном

Бывший депутат Госдумы Сергей Доронин. Фото: doronin43.ru

Экс-депутат Госдумы прокомментировал инцидент со своим сыном, который произошел 16 августа. Напомним, что 23-летний юноша устроил пьяные гонки на автомобиле отца.

Официальный комментарий Сергея Доронина по данной ситуации появился в группе «Справедливая Россия Киров и Кировская область»:

- Перед законом все должны быть равны, а такого, что кто-то ровнее – быть не должно. Каждый взрослый человек сам должен отвечать за свои поступки, нести ответственность, осознавать степень их опасности и последствий. Моя позиция всегда в этом вопросе была принципиальной: к такого рода правонарушениям нужно относится со всей строгостью, ведь машина является источником повышенной опасности. И такие преступления должны жестко пресекаться, а нарушителей нужно наказывать по всей строгости закона.

Говорят, все мы родом из детства, и, наверное, будет неправильно, сейчас устраниться и сказать, что это только его вина. Я уже неоднократно говорил, в СМИ в том числе, что в годы, когда сын был маленьким, я проводил на работе по 16-20 часов в сутки, у меня годами не было выходных и отпусков. Я мало виделся с семьей, потому что все мое время уходило на зарабатывание денег, создание и развитие бизнеса. И я не думаю, что для моей семьи это прошло бесследно. Но, к сожалению, есть какие-то вещи, которые ты понимаешь и осознаешь только спустя многие годы. И я уверен, что моя вина в том, что произошло, все-таки была, пусть и много лет назад.

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