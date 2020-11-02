В Кировской области продолжает дорожать недвижимость

Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 47 тысяч 995 рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области в третьем квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом цены на первичном рынке жилья выросли на 2,5%, а на вторичном - на 1,7%. Такие данные приводят специалисты Кировстата, которые проанализировали стоимость недвижимости в регионе.

На конец квартала средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 47 тысяч 995 рублей, а на «вторичку» - 44 тысяч 514 рублей.

Оживление рынка произошло в апреле текущего года из-за ведения льготной ставки по ипотеке. Сейчас в регионе она составляет 7% годовых. Основная задача программы - стимулировать спрос на первичном рынке жилья. Так, благодаря льготной ипотеке доля нереализованного жилья у застройщиков сократилась на 40%, а воспользовались новыми льготными условиями 9 тысяч 609 жителей региона.

Эксперты считают, что программа оказалась суперэффективной. По данным портала ДОМ.РФ, примерно 80% продаж квартир в новостройках идет по программе льготной ипотеки.

Специалисты портала «РеКиров.ру» провели анализ вторичного рынка жилой недвижимости областного центра в сентябре 2020 года. Согнало опубликованным данным, цены на «вторичку» выросли на 1.5% больше аналогичного показателя за август 2020 года.

Удорожание недвижимости произошло во всех сегментах. Стоимость квадратного метра составила:

- Студии - 50 тысяч 78 рублей (рост - 2,58%);

- Однокомнатные квартиры - 45 тысяч 894 рубля (1.48%)

- Двухкомнатные квартиры - 45 тысяч 54 рубля (1.87%)

- Трехкомнатные квартиры - 46 тысяч 179 рублей (1.66%)

- Четырехкомнатные квартиры - 46 тысяч 704 рубля (1,24%).

В среднем стоимость квадратного метра в Кирове составляет 45 тысяч 822 рубля. Самая дешевая недвижимость по прежнему остается в микрорайоне Вересники. Рекорд по стоимости квадратного метра побил микрорайон Мининский:

- Студии - 75 тысяч 385 рублей;

- Однокомнатные квартиры - 56 тысяч 917 рублей;

- Двухкомнатные квартиры - 52 тысяч 12 рублей;

- Трехкомнатные квартиры - 55 тысяч 93 рублей;

- Четырехкомнатные квартиры - 53 тысячи 330 рублей.

Эксперты ЦИАН подготовил рейтинг самых дорогих квартир на вторичном рынке в регионах Приволжского федерального округа. Кировская область тоже попала в топ-10 и заняла почетное шестое место. Самая дорогая квартира в регионе находится в Кирове и обойдется покупателям в 35 миллионов рублей. Она расположена по улице Карла Либкнехта, 89. Площадь трехуровневой квартиры составляет 341 кв. метр.

В целом рост на первичном рынке жилья зафиксирован во всех регионах Приволжского федерального округа, кроме Республики Мордовия, где отмечено незначительное снижение - на 0,1%. Более других цены на квадратные метры в новостройках выросли в:

- Нижегородской области - на 4,8%;

- Пензенской области - на 4,7%;

- Ульяновской области - на 3,5%;

- Саратовской области - на 3,5%.

На вторичном рынке жилья рост цен зарегистрирован во всех регионах ПФО. Заметнее всего квадратные метры прибавили в цене в

- Пермском крае - на 7,5%;

- Самарской области - на 3,9%;

- Пензенской области - на 3,1%.

Среди регионов ПФО на конец третьего квартала текущего года максимальные цены на первичном и вторичном рынках жилья сложились в Республике Татарстан - 72 тысячи 852 рубля и 75 тысяч 135 рублей за квадратный метр. Минимальные цены на новое жилье отмечены в Оренбургской области - 40 тысяч 868 рублей, а на вторичном рынке жилья в Республике Марий Эл - 38 тысяч 809 рублей.

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