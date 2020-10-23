В Кировской области можно взять ипотеку по льготной ставке

В сентябре в Кирове цены на недвижимость подскочили на 1,5%. Фото: Алексей Гмызин

В Кировской области с начала года выдано 9 тысяч 609 ипотечных кредитов на общую сумму 63,7 млрд рублей. Такие данные приводит региональное министерство строительства.

Оживление рынка произошло в апреле текущего года из-за ведения льготной ставки по ипотеке. Сейчас в регионе она составляет 7% годовых. Основная задача программы - стимулировать спрос на первичном рынке жилья. Так, благодаря льготной ипотеке доля нереализованного жилья у застройщиков сократилась на 40%.

Эксперты считают, что программа оказалась суперэффективной. Так, по данным портала ДОМ.РФ, примерно 80% продаж квартир в новостройках идет по программе льготной ипотеки. В свою очередь на рынке недвижимости зафиксирован рост цен. Так, только в сентябре в Кирове цены подскочили на 1,5% в сравнении с августом 2020 года.

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