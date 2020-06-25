Самая дорогая квартира в Кирове оценивается в 35 миллионов рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:38:32+03:00

Самая дорогая квартира в регионе находится в Кирове. Фото: kirov.cian.ru

В трехуровневом жилье есть даже спортивный зал

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Эксперты ЦИАН подготовил рейтинг самых дорогих квартир на вторичном рынке в регионах Приволжского федерального округа. Кировская область тоже попала в топ-10 и заняла почетное шестое место.

Самая дорогая квартира в регионе находится в Кирове. На продажу выставлена недвижимость по улице Карла Либкнехта, 89. Площадь трехуровневой квартиры составляет 341 кв. метр.

На первом уровне находится круглый зал, три комнаты, кухня-столовая, рабочий кабинет, и даже оружейная. Кроме того, имеются две ванных-туалета и две лоджии.

На первом уровне находится круглый зал. Фото: kirov.cian.ru

На втором уровне находится барная комната отдыха, четыре жилые комнаты, кухня и ванная-туалет.

На продажу выставлена недвижимость по улице Карла Либкнехта, 89. Фото: kirov.cian.ru

В квартире сделан авторский ремонт в «стиле 90-х». Отделочные работы выполнены исключительно из европейских и азиатских материалов. Кроме того, в квартире установлена элитная кухня Giulia Novars и кондиционеры, а пол сделан из дубового паркета.На третьем уровне - круглое обзорное помещение используемое под спортзал.

Сообщается, что в доме проживают респектабельные соседи, а дворовая территория оснащена шлагбаумами и системой видеонаблюдения.

Отметим, что элитная квартира выставлена за 35 миллионов рублей и продается уже в течение двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU