В Кировской области ввели режим ЧС после атаки на завод

Утром 24 июля Киров подвергся ракетной атаке. Фото: пресс-центр Правительства Кировской области.

В Кировской области с 6:50 24 июля действует режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение правительства региона датировано 24 июля 2026 года. В документе указано, что режим ЧС ввели из-за вражеской атаки на промышленное предприятие города Кирова.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов, который будет координировать работу органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС.

Напомним, утром 24 июля Киров подвергся ракетной атаке. По данным властей, пострадали 26 человек. Что касается погибших, изначально сообщалось о шести, но 26 июля Соколов уточнил, что погибли пять человек.