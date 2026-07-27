Пострадавшим при ракетной атаке храмам Кирова потребовалась помощь

Два храма восстанавливают после ракетного удара по Кирову. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» обратился к жителям Кирова за помощью в устранении последствий ракетной атаки, произошедшей 24 июля. В результате удара повреждения получили два православных храма.

Речь идет о храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и храме в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. В зданиях выбило стекла и вырвало двери.

К восстановлению присоединились прихожане и добровольцы. Большую часть первоочередных работ уже удалось провести, однако помощь по-прежнему необходима. В одном из храмов не восстановлено электроснабжение, поэтому для работы используется генератор.

В приходе сообщили, что сейчас требуется бензин АИ-92 для генератора. Жители также могут оказать другую необходимую помощь. Уточнить потребности прихода предлагают по телефонам 8 (922) 908-10-68 и 8 (953) 679-72-13.

Кроме того, по благословению митрополита Вятского и Слободского Марка 26 июля во время литургий в храмах Вятской митрополии будут молиться о пострадавших. После богослужений пройдет заупокойная лития по погибшим.

Ракетная атака на одно из предприятий Кирова произошла 24 июля. После случившегося в регионе объявили трехдневный траур, а развлекательные мероприятия до конца июля отменили.