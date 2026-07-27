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НовостиПроисшествия27 июля 2026 7:32

Пострадавшим при ракетной атаке храмам Кирова потребовалась помощь

Два храма восстанавливают после ракетного удара по Кирову
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Два храма восстанавливают после ракетного удара по Кирову.

Два храма восстанавливают после ракетного удара по Кирову.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» обратился к жителям Кирова за помощью в устранении последствий ракетной атаки, произошедшей 24 июля. В результате удара повреждения получили два православных храма.

Речь идет о храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и храме в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. В зданиях выбило стекла и вырвало двери.

К восстановлению присоединились прихожане и добровольцы. Большую часть первоочередных работ уже удалось провести, однако помощь по-прежнему необходима. В одном из храмов не восстановлено электроснабжение, поэтому для работы используется генератор.

В приходе сообщили, что сейчас требуется бензин АИ-92 для генератора. Жители также могут оказать другую необходимую помощь. Уточнить потребности прихода предлагают по телефонам 8 (922) 908-10-68 и 8 (953) 679-72-13.

Кроме того, по благословению митрополита Вятского и Слободского Марка 26 июля во время литургий в храмах Вятской митрополии будут молиться о пострадавших. После богослужений пройдет заупокойная лития по погибшим.

Ракетная атака на одно из предприятий Кирова произошла 24 июля. После случившегося в регионе объявили трехдневный траур, а развлекательные мероприятия до конца июля отменили.