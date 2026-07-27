Два православных храма пострадали при ракетной атаке на Киров

Ракетная атака повредила два храма в Кирове. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове два православных храма получили повреждения в результате ракетной атаки 24 июля. В зданиях выбило стекла и вырвало двери.

О последствиях удара сообщили представители местной религиозной организации. Повреждения получили храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и храм в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской.

После произошедшего к устранению последствий подключились прихожане и добровольцы. Часть повреждений уже удалось устранить, однако восстановительные работы продолжаются.

В храмах Вятской митрополии также проходят молитвы о пострадавших и погибших в результате атаки.

Напомним, 24 июля ракетному удару подверглось одно из предприятий Кирова. После произошедшего в Кировской области объявили трехдневный траур.