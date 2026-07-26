В МИД прокомментировали удар киевского режима по заводу в Кирове

Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ракетный удар по одному из предприятий в Кирове бесчеловечным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, 24 июля украинская ракета атаковала одно из предприятий Кирова. В результате погибли пять человек. Кроме того, еще 27 получили ранения. Речь идет о заводе «АВИТЕК». Сотрудники выполняли важнейшие государственные задания по выпуску продукции, предназначенной для защиты Родины. Завод продолжает работать.

«Киевский режим продолжает хладнокровно прицельно бить по российскому гражданскому населению, демонстрируя всему миру свой звериный нацистский оскал», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД осудила это преступление. Она выразила соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, представитель дипведомства пожелала скорейшего выздоровления получившим ранения.

Захарова добавила, что киевский режим терпит поражение и никак не может повлиять на ситуацию, а потому отыгрывается на мирном населении.

«Но В.Зеленский и его подельники, как и стоящие за ними западные кураторы и спонсоры, должны помнить: за каждое совершённое преступление они жестоко поплатятся. Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ не замалчивать кровавые теракты в Кировской и Запорожской областях. Игнорировать действия киевского режима – значит молча одобрять его преступления и подталкивать к совершению новых, которые приведут к жертвам среди гражданского населения не только России, но и самой Украины», – заключила Захарова.