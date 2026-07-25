14 человек получили амбулаторную помощь Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки киевского режима на предприятия в Кирове пострадали 23 человека. Раненых навестил губернатор области Александр Соколов 25 июля 2026 года. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Последние новости о ракетной атаке на предприятие в Кирове на 25 июля 2026 года

Утром Соколов заехал в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Там лечатся пострадавшие сотрудники предприятия в Кирове, которое атаковали ВСУ. Пациенты находятся на контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Людям оказывают всю необходимую помощь.

«Всего раненых в результате трагедии – 27 человек, из них 14 человек получили амбулаторную помощь, 13 — проходят лечение стационарно», – рассказал Соколов.

Траур в Кировской области после ракетной атаки по предприятию

Кировский губернатор Александр Соколов подписал указ об объявлении траура на 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате ракетной атаки на предприятие, расположенное в Кирове. В эти дни будут приспущены флаги региона и муниципалитетов. Телерадиокомпании просят не транслировать развлекательные передачи.

«Будут также приостановлены спортивные, культурные, зрелищные мероприятия, приняты дополнительные меры безопасности в местах массового нахождения людей», – сообщил Соколов.

Что известно о последствиях ракетной атаки на предприятие в Кирове 25 июля 2026 года

Как сообщалось ранее, в результате атаки на одно из предприятий Кирова погибли шесть человек, еще 32 пострадали. Губернатор Александр Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших. Кировский губернатор заверил, что правительство Кировской области окажет необходимую поддержку семьям этих людей.

Ликвидация последствий атаки ВСУ в Кирове 25 июля 2026 года

Пожар, начавшийся после атаки, полностью ликвидировали. В Кирове восстановили электро- и водоснабжение. Кроме того, специалисты проводят обследование расположенных рядом жилых домов. После завершения этой работы будет принято решение о предоставлении помощи жителям, если она потребуется.

Сдача крови после атаки ВСУ в Кировской области 25 июля 2026 года

После удара по Кирову жители области массово обращаются в центр крови. Люди хотят помочь пострадавшим и сдать кровь. В Кировском центре крови заверили, что все необходимые запасы крови и ее компонентов в регионе имеются в достаточном количестве. Однако люди все равно хотят внести свой вклад в дело помощи пострадавшим.

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