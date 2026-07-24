На месте происшествия работают оперативные службы Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Киевский режим атаковал предприятие в Кирове в пятницу, 24 июля 2026 года. В результате есть пострадавшие. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор области Александр Соколов.

Атака ВСУ на Киров 24 июля 2026 года

Инцидент произошел утром. Ракета атаковала предприятие в Кирове.

Пострадавшие в результате атаки ВСУ в Кирове 24 июля 2026 года

«К сожалению, есть пострадавшие», – сообщил Соколов.

Губернатор добавил, что всем этим людям оказывают необходимую помощь. О количестве пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают оперативные службы. Соколов заверил, что ситуация под контролем.