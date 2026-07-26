Завод в Кирове возобновил свою работу после ракетного удара ВСУ

Фото: пресс-служба Минпромторга Кировской области

Завод «АВИТЕК» в Кирове, по которому ВСУ нанесли ракетный удар, возобновил свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Как сообщалось ранее, 24 июля украинская ракета атаковала одно из предприятий Кирова. В результате погибли пять человек. Кроме того, еще 27 получили ранения.

Директор завода Александр Иванов назвал удар страшной трагедией.

«На своих рабочих местах погибли и ранены наши товарищи», – подчеркнул руководитель предприятия.

Он добавил, что эти люди выполняли важнейшие государственные задания по выпуску продукции, предназначенной для защиты Родины. Иванов добавил, что завод взял на себя полную ответственность за поддержку пострадавших семей. Директор сообщил, что завод продолжает работать.