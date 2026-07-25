Соколов представил к госнаградам погибших в результате атаки ВСУ в Кирове

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов представил к государственным наградам погибших в результате атаки ВСУ в Кирове. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кировский губернатор назвал погибших настоящими героями трудового фронта.

«Представил их к государственным наградам», – написал Соколов.

Как сообщалось ранее, украинская ракета атаковала одно из предприятий Кирова. В результате погибли пять человек, еще 27 пострадали. Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших. Губернатор заверил, что правительство Кировской области окажет необходимую поддержку семьям этих людей.