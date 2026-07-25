Один из пострадавших от атаки ВСУ в Кирове находится в крайне тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один из пострадавших в результате атаки ВСУ в Кирове находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В больницах Кирова проходят лечение 13 пострадавших при ударе укронацистов», – рассказал он агентству ТАСС.

Помощник руководителя федерального Минздрава рассказал, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время медики борются за его жизнь. Кроме того, еще четыре человека остаются в тяжелом состоянии.