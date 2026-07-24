После атаки на предприятие в Кирове погибли шесть человек

В Кирове восстановили подачу воды и электричества после атаки на предприятие.

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил обновленные данные о последствиях атаки на одно из предприятий Кирова.

По словам главы региона, в результате произошедшего пострадали 32 человека. Шесть человек погибли на месте. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что правительство Кировской области окажет необходимую поддержку их семьям.

Пострадавшие получают медицинскую помощь. В зависимости от состояния им оказывается как стационарное, так и амбулаторное лечение.

К настоящему времени пожар, возникший после атаки, полностью ликвидирован. В городе восстановлены электро- и водоснабжение. Кроме того, специалисты проводят обследование расположенных рядом жилых домов. После завершения этой работы будет принято решение о предоставлении помощи жителям, если она потребуется.

Губернатор также напомнил, что по решению антитеррористической комиссии Кировской области запрещено публиковать в социальных сетях, средствах массовой информации и других открытых источниках фотографии, видеозаписи и любые сведения об атаке и ее последствиях, если такая информация позволяет определить место происшествия, объект или характер повреждений. Жителей региона призвали соблюдать эти требования.