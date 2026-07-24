В Кирове изменили маршруты общественного транспорта после ракетного удара

Из-за последствий ракетного удара в Кирове изменили маршруты транспорта.

В Кирове временно изменили схему движения общественного транспорта после ракетного удара по одному из городских предприятий. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Автобусы маршрутов №2, 11, 19, 20, 22, 26, 33, 44, 46, 50, 51, 53, 90 и 120 следуют только до перекрестка Октябрьского проспекта и улицы Дзержинского. Троллейбусы №1, 3 и 4 временно разворачиваются на площади Лепсе.

Одновременно в городе продолжаются работы по устранению последствий удара. На Филейке специалисты восстанавливают электро- и водоснабжение. В первую очередь коммунальные услуги планируют вернуть в социальные учреждения и жилые дома.

Напомним, утром 24 июля губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что ракетной атаке подверглось одно из предприятий города. По его словам, есть пострадавшие, которым оказывается необходимая помощь. На месте продолжают работать оперативные службы.