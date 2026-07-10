В Кировской области введут штрафы за нарушение правил заправки на АЗС

Оперативный штаб предупредил об ответственности за нарушения на заправках. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области ужесточают контроль за соблюдением правил отпуска топлива. Оперативный штаб по обеспечению региона горючим принял решение применять административные меры к тем, кто нарушает установленный порядок заправки автомобилей.

Напомним, ранее штаб ввел ограничения на объем отпуска бензина. Сейчас на автозаправочных станциях «Лукойла» одному автомобилю разрешено заправить не более 30 литров топлива за один раз. На АЗС сети «Движение» лимит составляет 20 литров.

Кроме того, продолжает действовать запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Эта мера была введена для предотвращения ажиотажного спроса и обеспечения бесперебойного снабжения топливом всех автомобилистов.

Власти предупредили, что нарушение установленных правил повлечет административную ответственность. Решение уже утверждено оперативным штабом, который продолжает контролировать ситуацию с обеспечением региона топливом.