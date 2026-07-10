Бензин - по номерам: в Кировской области вводят новые правила заправки

Александр Соколов объявил новые меры из-за топливного ажиотажа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области вводят новые меры, которые должны помочь справиться с ажиотажем на автозаправочных станциях. Теперь бензин будут отпускать по четным и нечетным номерам автомобилей, а на АЗС начнут дежурить сотрудники полиции и Росгвардии. О новых решениях сообщил губернатор Александр Соколов после ночного мониторинга ситуации.

По словам главы региона, его помощники и водитель провели на одной из автозаправочных станций семь часов, наблюдая за происходящим в очередях. По итогам проверки власти сделали несколько выводов о причинах возникшего ажиотажа.

Как отметил губернатор, примерно половина автомобилистов приезжает на АЗС не с пустыми баками, а лишь для дозаправки. Чаще всего водители заливают от семи до пятнадцати литров топлива. Кроме того, были выявлены случаи нарушения ранее введенных ограничений. Некоторые автомобилисты продолжали заправлять канистры, а также по нескольку раз подряд заливали в бак максимально разрешенный объем бензина. Еще одной проблемой стало то, что машины в очередях нередко перекрывали подъезд к колонкам для автомобилей с левым расположением бензобака.

По словам Александра Соколова, сами жители региона также попросили навести порядок на автозаправочных станциях. В связи с этим оперативный штаб принял сразу несколько новых решений.

Уже с 10 июля на автозаправках начали дежурить экипажи ДПС, патрульно-постовой службы и сотрудники Росгвардии. Они будут следить за соблюдением общественного порядка и помогать регулировать движение транспорта. Кроме того, регулировать потоки автомобилей поручено сотрудникам самих АЗС.

Самым заметным нововведением станет продажа бензина по государственным регистрационным номерам автомобилей. С 11 июля по четным числам месяца заправляться смогут машины, номера которых начинаются на цифры 0, 2, 4, 6 и 8. В нечетные дни обслуживать будут автомобили с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7 и 9.

Также всем автозаправочным станциям рекомендовали заранее размещать информацию о времени возобновления продажи топлива, если оно временно заканчивается. Кроме того, жителей региона планируют информировать о принимаемых мерах с помощью СМС-рассылки.

Губернатор подчеркнул, что дефицита топлива в Кировской области нет. По его словам, в регионе сформированы необходимые запасы, а поставки продолжаются ежедневно. Более того, удалось договориться с компанией «Лукойл-Уралнефтепродукт» об увеличении ежедневного объема поставок бензина с 300 до 400 тонн. Дополнительное топливо также будет поступать через сеть АЗС «Движение» от компании «Татнефть».

Александр Соколов отметил, что нынешний повышенный спрос во многом вызван самими автомобилистами. Если в аналогичный период прошлого года жители региона потребляли около 380 тонн бензина в сутки, то сейчас этот показатель вырос примерно до 500 тонн. При этом губернатор подчеркнул, что причиной такого роста стал именно ажиотажный спрос, а не нехватка топлива.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и не создавать искусственный дефицит.