Из-за дефицита топлива в Кировской области сокращают автобусные рейсы

Автобус будет выполнять всего три рейса, при этом каждый из них будет ходить в определенные дни недели. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Последствия топливного кризиса в Кировской области начинают сказываться на работе общественного транспорта. С 13 июля изменится расписание автобуса №121, следующего по маршруту Слободской - Каринский перевоз.

Как сообщили в компании-перевозчике «Слободские пассажирские перевозки», решение принято сразу по нескольким причинам. Среди них - сложности с поставками горюче-смазочных материалов, нехватка водителей и низкий пассажиропоток. Согласно новому расписанию, автобус будет выполнять всего три рейса, при этом каждый из них будет ходить в определенные дни недели. Утренний рейс запланирован на вторник, среду, пятницу и воскресенье, дневной - только по субботам, а вечерний будет курсировать во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. Ранее власти Кировской области уже признали наличие проблем с поставками топлива. В регионе создан оперативный штаб, а губернатор Александр Соколов сообщил, что ведутся переговоры об увеличении объемов поставок горючего на автозаправочные станции.