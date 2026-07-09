Заправиться без ожидания - за деньги: в Кирове появились «продавцы очередей» за бензином

В Кировской области создан двухнедельный запас топлива. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Топливый кризис в Кировской области породил новый способ заработка. Пока автомобилисты часами стоят в очередях за бензином, некоторые жители начали продавать свои места на автозаправках.

По словам водителей, стоимость такой «услуги» уже достигает 1,5-2 тысяч рублей. Некоторые занимают очередь заранее и затем предлагают желающим купить более выгодную позицию, превращая это в источник дохода, передает Newsler.ru.

Ситуация с топливом остается напряженной. Сегодня, 9 июля губернатор Кировской области Александр Соколов провел первое заседание оперативного штаба, посвященное обеспечению региона горючим. Он сообщил, что сложности связаны с перебоями в работе ряда нефтеперерабатывающих заводов и изменением логистики поставок.

По словам главы региона, сейчас в области хранится около 4,5 тысячи тонн топлива. При нынешнем уровне потребления этих запасов хватит примерно на 15 дней. Если ажиотажный спрос снизится, имеющегося объема будет достаточно почти на месяц.

- Существующих в регионе запасов топлива - 4 500 тонн - хватит на 15 дней. Если ажиотажный спрос прекратится, то этого объема будет достаточно и на месяц. Новые партии топлива уже в пути, поставки не прекращаются, - пояснил Соколов.

Кроме того, достигнута договоренность с компанией «Лукойл-Уралнефтепродукт» об увеличении ежедневных поставок топлива до 300 тонн. Также власти ввели двухнедельный запрет на отпуск бензина и дизельного топлива в канистры, чтобы сократить искусственный спрос.

Губернатор отдельно подчеркнул, что никаких привилегий для чиновников не предусмотрено и они будут заправлять автомобили на общих основаниях.

Несмотря на принятые меры, очереди на АЗС пока сохраняются. Если год назад в аналогичный период в регионе ежедневно продавали около 380 тонн топлива, то к концу июня этого года объем реализации вырос до 800 тонн. При этом власти отмечают, что дефицита дизельного топлива в области нет, а новые партии бензина продолжают поступать.

Отмечается, что следующее заседание оперативного штаба состоится 16 июля.