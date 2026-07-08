В Кирсе рамщик лишился части стопы при распиловке древесины на пилораме

Гострудинспекция начала расследование ЧП на пилораме в Верхнекамском районе. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Гострудинспекция Кировской области рассказала подробности несчастного случая на лесопилке.

По данным ведомства, в лесопильном цехе города Кирс Верхнекамского района мужчина, занятый на распиловке древесины, передвигался по бревну и одновременно подтягивал к себе станок. Он поскользнулся, потерял равновесие, и его правая нога попала под движущуюся ленточную пилу.

Заместитель руководителя Гострудинспекции А.Д. Логинов сообщил, что по предварительным данным работник получил частичную ампутацию правой стопы. Сейчас создана комиссия, которая установит все обстоятельства и причины случившегося.