Рабочий лесопилки попал под ленточную пилу в Кировской области

Мужчина поскользнулся во время работы и получил тяжелые травмы на лесопилке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи возбудили уголовное дело после несчастного случая на одном из предприятий Верхнекамского района Кировской области. Индивидуального предпринимателя подозревают в нарушении требований охраны труда.

По данным регионального управления Следственного комитета, происшествие случилось 3 июля в ремонтно-механической мастерской. Во время распиловки древесины 42-летний рамщик поскользнулся на бревне, после чего его нога попала под работающую ленточную пилу.

Пострадавшего с тяжелыми травмами экстренно доставили в больницу.

Уголовное дело расследуется по статье о нарушении требований охраны труда. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.