Бастрыкин потребовал доклад по аварийному детсаду с плесенью в поселке Косино

В Косино возбудили уголовное дело из-за ветхого садика с черной плесенью. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела, которое завели после сообщений о плохом состоянии детского сада в поселке Косино Зуевского района. Поводом для вмешательства главы СК стали публикации в СМИ, где родители воспитанников выражали тревогу из-за здания, построенного больше полувека назад.

Местные жители рассказывают, что крыша учреждения постоянно протекает, во время дождей заливает группы, а в комнатах стоит сырость и появляется плесень. По их словам, эта проблема тянется уже несколько лет, но, несмотря на множество жалоб, ответственные ведомства так и не приняли нужных мер.

Следственное управление СК по Кировской области возбудило уголовное дело по этому факту. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления С. Оразаеву отчитаться о ходе расследования и всех выясненных обстоятельствах.