Сырость и плесень захватили детский сад «Родничок» в поселке Косино

В детсаду «Родничок» после дождей затапливает второй этаж, на стенах черная плесень. Фото: ОНФ.

В поселке Косино Зуевского района родители 18 детей переживают за здоровье детей, которые ходят в детский сад «Родничок». Как рассказали в ОНФ по Кировской области, зданию больше 50 лет, крыша давно прохудилась, и после дождей второй этаж почти полностью заливает водой, поэтому повсюду стоят ведра. Из-за постоянных протечек на стенах появились черные разводы, похожие на плесень, осыпается побелка и стоит запах сырости.

Родители говорят, что дождевая вода течет рядом с распределительной коробкой, поэтому на втором этаже отключили электричество, чтобы избежать короткого замыкания, а на первом этаже сейчас переделывают помещения, чтобы разместить всех детей, но вода добралась и туда, протечки есть в зале.

Родители понимают, что у садика нет средств на ремонт крыши и обследование фасада, из оголенных кирпичей которого уже начали расти березы. Они благодарят коллектив за попытки сохранить здание и обратились за помощью в Народный фронт. В администрации Зуевского района сообщили, что протечки возникли после сильных дождей, но родители утверждают, что они продолжаются уже пять лет, и у них есть фото, подтверждающие это.

В администрации пообещали провести ремонт, но сроки и объем работ не назвали. Народный фронт направил обращение в Роспотребнадзор.