В Кирове остановили вырубку деревьев в Парке Победы после жалоб жителей

Активисты Народного фронта сообщили, что горожане недовольны массовой рубкой. Фото: ОНФ.

В министерстве охраны окружающей среды Кировской области сообщили о временной остановке работ в Парке Победы: вырубку деревьев приостановили.

Специалисты министерства вместе с представителями минстроя выехали на место. Сейчас они проводят комиссионное обследование территории, где началась рубка зеленых насаждений. К работе привлекли специалиста-лесопатолога. Комиссия оценивает состояние деревьев, которые оказались в зоне работ. По данным дирекции благоустройства Кирова, вырубка пока остановлена.

Эта ситуация вызвала большой общественный резонанс. Ранее активисты Народного фронта заявили, что жители города недовольны массовой вырубкой. Общественники обратили внимание, что в материалах голосования за благоустройство парка не было подробных сведений о масштабах вырубки и компенсационных посадках.

Вопросы возникли и к данным муниципального контракта. По информации администрации Кирова, в парке планировали снести 72 дерева. Но в документах, на которые ссылались активисты, значилось выкорчевывание 160 пней. Общественники также усомнились, что все деревья, попавшие под снос, действительно были аварийными.

Губернатор обратил на это внимание. Он заявил, что городские власти должны были подробнее обсудить проект с жителями. Он поручил министерству охраны окружающей среды проверить законность вырубки и потребовал привлекать к ответственности за каждое незаконно срубленное дерево. Глава региона также публично сделал замечание главе администрации Кирова Вячеславу Симакову, отметив, что тот недостаточно контролирует работу своих подчиненных.