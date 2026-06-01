Лес рубят - щепки летят: из Парка Победы в Кирове уберут десятки деревьев и высадят почти две сотни новых

Вырубка в Парке Победы вызвала споры между мэрией и общественниками. Фото: ОНФ.

В Кирове продолжается благоустройство Парка Победы, однако работы уже стали поводом для оживленных споров среди жителей города. Основные вопросы у кировчан вызвала вырубка деревьев, которую подрядная организация проводит на территории общественного пространства. В ситуацию пришлось вмешаться городской администрации, а общественники заявили о намерении добиваться дополнительной проверки проекта.

О причинах проводимых работ рассказал глава администрации Кирова Вячеслав Симаков. По его словам, благоустройство парка реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а сама территория была выбрана по итогам голосования жителей. Руководитель городской администрации отметил, что подрядчик удаляет не все подряд деревья, а только аварийные насаждения, а также те, которые находятся на участках строительства новых пешеходных дорожек.

Согласно данным мэрии, всего на территории парка планируется убрать 72 дерева. К настоящему моменту специалисты уже спилили 54 из них. При этом городские власти заверяют, что после завершения основных работ зеленая зона не только сохранится, но и станет более благоустроенной. К сентябрю здесь намерены высадить 182 новых дерева и кустарника: в перечень растений вошли березы, крупнолистные липы, белые тополя, остролистные клены, сирень, белый дерен и пузыреплодник калинолистный.

В администрации также подчеркнули, что проект создавался с учетом предложений инициативной группы местных жителей. Кроме того, именно этот вариант благоустройства получил поддержку горожан во время общественного голосования, состоявшегося в прошлом году.

Однако не все жители согласны с доводами чиновников. Представители Народного фронта заявили, что вокруг проекта остается немало вопросов. По мнению общественников, опубликованная во время голосования информация не позволяла кировчанам в полной мере понять масштаб предстоящих изменений. Они обращают внимание на то, что описание проекта на портале голосования состояло всего из нескольких предложений. При этом там отсутствовали сведения о количестве деревьев, которые предстоит убрать, о числе новых посадок, а также об их характеристиках.

Дополнительные вопросы вызвали и документы, размещенные в рамках муниципального контракта. Активисты обратили внимание на упоминание необходимости выкорчевать 160 пней. В связи с этим они задаются вопросом, как соотносится это число с заявленными 72 деревьями, подлежащими вырубке.

Отдельной темой для обсуждения стала аварийность насаждений. Представители Народного фронта сообщили, что намерены запросить у администрации документы, подтверждающие необходимость удаления деревьев. По их словам, ранее подобные материалы по другим территориям общественникам не предоставлялись, поэтому у части жителей возникают сомнения относительно объемов вырубки.

Еще один вопрос касается будущего озеленения парка. В общественном движении отметили, что пока не располагают документами, в которых подробно прописаны объемы и параметры новых посадок. В частности, неизвестно, сколько из заявленных 182 единиц составят деревья, а сколько кустарники, а также какого размера будут саженцы.

Стоимость проекта благоустройства составляет почти 36 миллионов рублей. В рамках работ предусмотрено создание новых прогулочных дорожек, обустройство газонов, установка урн и скамеек, а также проведение сопутствующих работ по благоустройству территории.

Народный фронт уже направил запрос в администрацию Кирова с требованием предоставить документы, связанные с проектом. Кроме того, общественники планируют привлечь профильных экспертов и поднять вопрос о необходимости более подробного информирования граждан при проведении подобных голосований. По их мнению, жители должны заранее получать полное представление о будущих изменениях, включая данные о вырубке и компенсационном озеленении.