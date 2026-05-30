Власти объяснили, зачем в парке Победы в Кирове вырубают деревья

В парке Победы в Кирове подрядчик вырубает деревья, названы причины такого решения. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Вячеслав Симаков.

Градоначальник рассказал, что в социальных сетях активно обсуждают благоустройство в парке Победы. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Да, подрядчик вырубает деревья – аварийные и те, которые находятся в зоне строительства новых пешеходных дорожек», – рассказал Симаков.

По его словам, к настоящему времени убрали 54 дерева из запланированных 72. Вместо этого к сентябрю в парке высадят 182 дерева и кустарника. Руководитель администрации рассказал, что работы ведутся с учетом пожеланий инициативной группы жителей района. В 2025 году кировчане проголосовали за этот проект.