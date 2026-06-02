Соколов поручил оштрафовать виновных за вырубку деревьев в парке Победы в Кирове

Власти не обсудили с жителями благоустройство парка Победы, заявил губернатор. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На совещании в правительстве Кировской области обсуждали скандал с вырубкой деревьев в парке Победы в Кирове. Активисты Народного фронта рассказали о случившемся губернатору Александру Соколову и попросили его вмешаться.

Глава региона считает, что городские власти должны были заранее детально обсудить с местными жителями проект благоустройства парка и особенно ту его часть, которая касается вырубки деревьев, но этого сделано не было. Соколов поручил представителям минэкологии и ответственным за благоустройство в тот же день выехать на место. За каждое незаконно срубленное дерево он велел наказать виновных по всей строгости закона и назначить максимально возможные штрафы.

Губернатор также заметил, что в нормальных местах дорога обходит дерево, а не наоборот. По его словам, чиновники решили сэкономить копейки и проложили дорогу прямо, хотя так делать не следовало. Он добавил, что дороги обычно прокладывают там, где ходят люди, а люди сквозь деревья не ходят. Также Александр Соколов публично объявил замечание главе администрации Кирова Вячеславу Симакову.