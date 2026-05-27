Кировчанам вернут деньги за билеты после сдвигов срока ремонта в аэропорту

Аэропорт Победилово в Кирове снова перенес открытие, и теперь полеты не возобновятся раньше 30 июня. Авиакомпании начали информировать пассажиров об отмене рейсов.

Так, «РусЛайн», который летает в Нарьян-Мар, заявил, что можно оформить вынужденный возврат билетов. Для этого звоните в контакт-центр по номеру +7 (495) 980-50-04 или оставляйте сообщение на сайте перевозчика.

«Победа» тоже вернет деньги. Пассажирам отмененных рейсов до 30 июня придут письма на электронную почту. Чтобы вернуть средства, нужно заполнить форму на сайте компании. Билеты также можно переоформить на другие даты по телефону +7 (809) 505-8-777. Перевозчик также предлагает альтернативу и пересадки через Казань и Чебоксары.

Nordwind также вернет деньги в полном объеме, но есть еще два варианта: переоформить билеты на дату после 1 июля с доплатой по текущему тарифу или взять пересадку с вылетом из Казани (или в Казань) по тем же или близким датам.