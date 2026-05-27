Аэропорт Победилово в Кирове не откроется раньше 30 июня. Администрация воздушной гавани сообщила, что Росавиация продлила сроки капитального ремонта взлетно-посадочной полосы из-за непредвиденных обстоятельств. Во время ремонта подрядчик обнаружил, что часть основания полосы нужно дополнительно укреплять, чего не было в первоначальном проекте.

Сейчас авиакомпании уже меняют расписание рейсов в Киров и обратно. Процесс идет постепенно, поэтому уведомления об отменах пассажиры получают в разное время. Тем, чьи планы нарушили, вернут полную стоимость билетов, но деньги или обмен билетов станут возможны только после того, как авиакомпания официально пометит рейс как «отмененный».

Напомним, изначально реконструкцию хотели начать 22 апреля, но из-за плохой погоды старт перенесли на две недели и техника зашла на полосу только 4 мая.