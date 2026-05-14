В Кирове столкнулись Subaru и «Нива»: пострадал один человек

В среду, 13 мая, в Кирове столкнулись Subaru и ВАЗ-2121, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 14.10 на улице Московской. Неподалеку от дома №134 столкнулись Subaru и «Нива». За рулем иномарки находился 74-летний мужчина. Отечественным автомобилем управлял 34-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил водитель «Нивы». По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности два человека.