Соколову уже прислали более 300 вопросов для прямой линии

Глава региона успеет ответить на несколько десятков вопросов. Фото: соцсети Соколова

За первые сутки после анонса прямой линии губернатора Соколова кировчане уже оставили 300 вопросов в соцсетях.

- Отслеживаю все, что пишут в комментариях, - говорит Александр Валентинович. - Готовлюсь и настроен на диалог.

Соколов отмечает, что за время эфира успеет ответить лишь на несколько десятков вопросов, но так или иначе чиновники должны дать ответы на все поступившие обращения в двухнедельный срок.

Напомним, эфир запланирован ВК на вторник, 26 сентября. Начало в 18 часов.