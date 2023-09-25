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НовостиОбщество25 сентября 2023 14:33

Кировчане могут привиться от гриппа в ЦУМе

Пункт вакцинации будет работать по 1 октября
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Привиться могут все желающие.

Привиться могут все желающие.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове открыли пункт вакцинации против гриппа. Об этом сообщили в официальном паблике горбольницы №9.

Пункт вакцинации разместился в ЦУМе и будет работать с 25 сентября по 1 октября. Поставить прививку могут все желающие. Известно, что для этого будут использовать вакцину «Совигрипп».

Для прохождения процедуры кировчанам нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Пункт вакцинации работает на первом этаже (у пассажирского лифта) с 11.00 до 17.00.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области 334 тысячи жителей прошли диспансеризацию.