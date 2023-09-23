В Кировской области 334 тысячи человек прошли диспансеризацию

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

С начала 2023 года более 334 тысяч жителей Кировской области прошли диспансеризацию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Каждый совершеннолетний житель Кировской области может каждый год бесплатно проходить медицинское обследование в рамках программы всеобщей диспансеризации и профилактических осмотров. Такие мероприятия проводят для того, чтобы на ранних стадия выявлять болезни, приводящие к инвалидности и преждевременной смертности населения.

– Это болезни сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, злокачественные новообразования и сахарный диабет, – пояснили в правительстве.

Люди в возрасте от 40 лет могут проходить диспансеризацию каждый год, а в возрасте от 18 до 39 лет – раз в три года. Сделать это можно в поликлинике, ФАПе, ОВП, фельдшерском здравпункте или центре здоровья.

С начала года профилактический медосмотр и первый этап диспансеризации прошли более 334 тысяч жителей Кировской области. В более чем 12 800 случаях врачи обнаружили заболевания, о которых люди даже не подозревали.