В Кировской области пройдут противопожарные рейды

За выходные в лесах Кировской области произошло пять пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области проведут противопожарные рейды. Такое поручение дал губернатор Александр Соколов во время еженедельной планерки.

- В минувшие выходные отметились возгорания в лесах. За выходные произошло пять пожаров, их удалось оперативно выявить и локализовать, своевременно ввели противопожарный режим, - заявил глава региона.

Александр Соколов поручил министерству лесного хозяйства Кировской области обеспечить готовность и своевременно предоставить необходимые силы и средства. В свою очередь, министерство внутренней политики должно проинформировать население региона о соблюдении мер пожарной безопасности.

Напомним также, что, согласно прогнозам, текущая рабочая неделя в Кирове будет достаточно теплой и практически без осадков. Узнать подробности можно здесь.