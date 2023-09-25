Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 10:41

В Кировской области пройдут противопожарные рейды

Это связано с участившимися возгораниями в лесах
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За выходные в лесах Кировской области произошло пять пожаров.

За выходные в лесах Кировской области произошло пять пожаров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области проведут противопожарные рейды. Такое поручение дал губернатор Александр Соколов во время еженедельной планерки.

- В минувшие выходные отметились возгорания в лесах. За выходные произошло пять пожаров, их удалось оперативно выявить и локализовать, своевременно ввели противопожарный режим, - заявил глава региона.

Александр Соколов поручил министерству лесного хозяйства Кировской области обеспечить готовность и своевременно предоставить необходимые силы и средства. В свою очередь, министерство внутренней политики должно проинформировать население региона о соблюдении мер пожарной безопасности.

Напомним также, что, согласно прогнозам, текущая рабочая неделя в Кирове будет достаточно теплой и практически без осадков. Узнать подробности можно здесь.