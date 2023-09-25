Погода будет преимущественно пасмурной, но в основном без осадков. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Осень никак не может полноценно вступить в свои права, так что ближайшая неделька будет относительно теплой. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 25 по 29 сентября.

Понедельник, 25 сентября

В первой половине дня ожидаются дожди, однако уже в 15 часов будет вовсю светить солнце. Температура воздуха не поднимется выше +17 градусов. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 6 м/с. Атмосферное давление в течение дня поднимется до 754 мм ртутного столба.

Вторник, 26 сентября

Погода будет преимущественно пасмурной, однако дождей не ожидается. Воздух прогреется до +16 градусов максимум, порывы ветра составят не более 5 м/с. Атмосферное давление с утра поднимется до 758 мм ртутного столба, но к ночи опустится до 756.

Среда, 27 сентября

Столбики термометров доползут до отметки в +15 градусов. Погода будет в основном облачной, однако в полдень можно будет погреться на солнышке. Осадков в этот день не предвидится. Возможны порывы ветра до 7 м/с. Атмосферное давление продолжит постепенно понижаться и дойдет до 753-754 мм ртутного столба.

Четверг, 28 сентября

В этот день потеплеет до +17 градусов. Погода будет преимущественно пасмурной, а ночью ожидается дождь. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 7 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит к ночи 749 мм ртутного столба.

Пятница, 29 сентября

Последний день рабочей недели будет пасмурным, но без осадков. Температура воздуха составит +16 градусов максимум. Сильного ветра не будет, возможны порывы не более 5 м/с. Атмосферное давление остановится на отметке в 748 мм ртутного столба.