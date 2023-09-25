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НовостиОбщество25 сентября 2023 8:01

В Кирово-Чепецке ребенку, пострадавшему на детской площадке, выплатили компенсацию

Моральный вред возместили после вмешательства прокуратуры
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ребенок получил травму, запнувшись об остатки бывшего ограждения. Фото: скриншот с видео ОНФ Кировской области

Ребенок получил травму, запнувшись об остатки бывшего ограждения. Фото: скриншот с видео ОНФ Кировской области

В Кирово-Чепецке ребенок, пострадавший на детской площадке, получил моральную компенсацию. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел 3 июля на улице Володарского. Восьмилетний мальчик играл на детской площадке около домов №8 и 12. В какой-то момент он запнулся и упал, получив в итоге ссадины и ушибы. Ребенку оказали медицинскую помощь.

Как выяснилось позднее, он споткнулся о кусок металла, оставшийся от срезанного ранее ограждения. Виновником признали МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба», в чьем ведении находится площадка. Ведомство в итоге выплатило 70 тысяч рублей пострадавшему ребенку, а остатки конструкции демонтировало.